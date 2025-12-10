Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Bu Kez O Ses Türkiye’de Şarkı Söyleyecek!

Show TV’nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Feyza Civelek, oyunculuk kariyerine farklı bir soluk getiriyor. “Nilay” karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Civelek, bu kez O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında müzik performansıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dört sezon boyunca izlenme rekorları kıran dizinin yıldızı, sahneye adım atarak yeteneklerini farklı bir alanda sergileyecek.

Şan Dersleri ile Sahneye Hazırlanıyor

Başarılı oyuncu, sahne performansını hazırlamak için titiz bir çalışma yürütüyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, Feyza Civelek, profesyonel şan dersleri alarak sesini geliştirmeye özen gösteriyor. Performansında hangi şarkıyı seslendireceği henüz açıklanmazken, Civelek’in repertuvarının karakteri Nilay gibi renkli ve iddialı olması bekleniyor. Bu durum, izleyicilerin merakını artırıyor.

Program Takvimi ve Çekim Tarihleri

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının takvimi de netleşti. Feyza Civelek ve diğer ünlü konuklar için provalar 18 Aralık 2023 tarihinde başlayacak. Büyük şovun çekimleri ise 23 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Yılbaşı gecesi banttan yayınlanacak olan özel programda, Civelek’in performansı, izleyicilerin en çok beklediği anlardan biri olmaya aday. Bu yeni deneyimi ile Civelek, hem hayranlarının hem de müzikseverlerin ilgisini üzerine çekmeyi hedefliyor.