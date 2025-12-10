Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Coşkun Göğen Hastaneye Kaldırıldı

Yeşilçam'ın unutulmaz simalarından biri olan "Tecavüzcü Coşkun" lakaplı Coşkun Göğen, Antalya'daki evinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 80 yaşındaki ünlü oyuncunun, üç gün önce Antalya Şehir Hastanesi'ne yatırıldığı ve burada Kalp Damar Cerrahisi servisinde tedavi altına alındığı bildirildi.

Sağlık Durumu ve Tedavi Süreci

Coşkun Göğen'in, en son çalıştığı film setinde üşütme nedeniyle hastalandığı ve bunun sonucunda zatürre başlangıcı yaşadığı öğrenildi. Sağlık durumu hakkında bilgi veren kaynaklar, ünlü oyuncunun tedavisinin devam ettiğini ve durumunun dikkatle izlendiğini aktardı. Göğen'in eşinin geçen yıl vefat etmesinin ardından 16 kilo verdiği de belirtiliyor. Bu durumun, oyuncunun genel sağlık durumu üzerinde olumsuz etkileri olabileceği ifade ediliyor.

Yeşilçam'ın Efsanevi İsimlerinden Biri

Coşkun Göğen, Yeşilçam'ın altın çağında önemli bir yere sahip olan ve pek çok filmde rol almış bir oyuncudur. "Tecavüzcü Coşkun" lakabı ile tanınan Göğen, kariyeri boyunca izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılması, hayranları ve sinema dünyası tarafından endişeyle karşılanmıştır.

Coşkun Göğen'in hastanedeki tedavi süreci devam ederken, sevenleri ve meslektaşları, oyuncunun bir an önce sağlığına kavuşmasını bekliyor. Ünlü ismin sağlık durumu ile ilgili gelişmelerin yakından takip edilmesi, onun hayranları için büyük önem taşıyor. Yeşilçam'ın efsane isimlerinden birinin bu zor döneminde, sanat camiasının dayanışma içinde olması da dikkat çekiyor.