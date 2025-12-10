Dolar
14
14
iOS 16.2 RC 2 Sürümü Yayınlandı: iPhone'ların Arayüzünde Yeni Dönem
Okunma Süresi: 2 dk

Apple, iPhone kullanıcılarının uzun süredir beklediği iOS 16.2 güncellemesi öncesinde son hazırlıklarını tamamlıyor. Teknoloji devi, ilk sürümün yayınlanmasından yalnızca bir hafta sonra, ikinci "Release Candidate" (RC 2) paketini hem geliştiricilere hem de halka açık Beta programına kayıtlı kullanıcılara sunmuş durumda. Bu gelişmeyle birlikte, iOS 16.2 RC 2 sürümünün detayları da merak konusu oldu.

iOS 16.2 RC 2 Sürümü Neler Sunuyor?

Apple, iOS 16.2 güncellemesiyle birlikte kullanıcıların deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, kilit ekranı için sunulan "Liquid Glass" kaydırıcısı, kullanıcıların saat arayüzünün şeffaflığını kişisel tercihlerine göre ayarlamalarına olanak tanıyor. Ayrıca, Avrupa Birliği bölgesindeki kullanıcılar için AirPods'un Canlı Çeviri özelliği aktif hale getirildi. Hatırlatıcılar uygulaması ise, görev zamanında alarm çalma yeteneği kazanarak kullanıcıların işlerini daha düzenli bir şekilde takip etmelerine yardımcı olacak.

Geliştirilmiş Menü Animasyonları ve CarPlay İyileştirmeleri

iOS 16.2 güncellemesinde yapılan iyileştirmeler yalnızca yeni özelliklerle sınırlı kalmıyor. Podcast ve Apple News uygulamalarında çeşitli güncellemeler gerçekleştirilirken, menü geçişlerinde kullanılan animasyonlar da yeniden tasarlandı. Apple, araç içi deneyimi geliştirmek amacıyla CarPlay platformunda Mesajlar uygulamasında sabitlenmiş sohbetleri devre dışı bırakma seçeneğini kullanıcılara sunuyor. Bu özellik, sürücüler için daha kullanıcı dostu bir deneyim sağlıyor.

Geliştiriciler ve Beta Kullanıcıları İçin Erişim

Apple'a kayıtlı geliştiriciler ve Beta kullanıcıları, iPhone’larının Ayarlar menüsünden Genel ve Yazılım Güncelleme adımlarını izleyerek iOS 16.2 RC 2 sürümünü cihazlarına yükleyebilirler. Nihai sürümün ise, tüm dünya genelinde hafta sonuna doğru resmi olarak yayınlanması bekleniyor. Bu süreç, Apple’ın güncellemeleri konusunda ne kadar titiz davrandığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

