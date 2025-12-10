Dolar
Çılgın Sayısal Loto’nun 10 Aralık 2025 tarihli çekilişi tamamlandı. 6 şanslı numara ve SüperStar rakamı açıklandı. Büyük ikramiye devrede mi? İşte tüm detaylar ve bir sonraki çekiliş tarihi…

Yayınlanma
14
10 Aralık Sayısal Loto Sonuçları Belli Oldu: SüperStar Rakamıyla Talih Kuşu Yine Uçtu!
Okunma Süresi: 2 dk

10 Aralık 2025 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi tamamlandı. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç kez düzenlenen ve büyük ikramiyesiyle milyonların ilgisini çeken Sayısal Loto'nun 148. çekilişinde kazandıran numaralar açıklandı. Bu haftaki çekiliş yine beklentileri boşa çıkarmadı, ancak 6 bilen talihli çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.

Kazandıran Numara Kombinasyonu:
30 – 38 – 43 – 54 – 62 – 71
SüperStar Numarası: 39

Saat 21.30’da canlı yayında gerçekleştirilen çekiliş, noter huzurunda yapıldı ve tüm sonuçlar anlık olarak Milli Piyango’nun resmi internet sitesi ile mobil uygulamasında paylaşıldı.

Büyük İkramiye Devretti

Bu çekilişte de 6 bilen çıkmadı. Böylece, büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Devreden miktarın 130 milyon TL'yi aşması bekleniyor. Şansını deneyen on binlerce katılımcı arasında, 5+1 ve 5 bilenler ise önemli ikramiyeler kazandı.

Milli Piyango yetkilileri, devreden büyük ikramiye nedeniyle bir sonraki çekilişte katılımın artmasını bekliyor. Özellikle SüperStar özelliğiyle ikramiye tutarları daha da yükseliyor.

Bir Sonraki Çekiliş Ne Zaman?

Çılgın Sayısal Loto’nun bir sonraki çekilişi 13 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 21.30’da gerçekleşecek. Çekiliş, yine canlı yayınla takip edilebilecek. Katılımcılar, çekiliş saatine kadar bayilerden, Milli Piyango Online platformundan ya da mobil uygulamalardan kupon doldurarak şanslarını deneyebilir.

Çılgın Sayısal Loto Nedir, Nasıl Oynanır?

Katılımcılar, 1-90 arasındaki sayılar içinden 6 adet numara seçerek oyuna katılır. SüperStar özelliği işaretlendiğinde, kazanma ihtimali artar ve ikramiye tutarı daha yüksek hale gelir.

Her çekilişte:

6 bilen büyük ikramiyeyi kazanır

5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3 ve 2+1 bilenler de çeşitli tutarlarda ödüller kazanır

Kazananlar Ne Yapmalı?

İkramiye kazanan talihliler, kazanılan tutara göre farklı yollar izler:

5.000 TL’ye kadar olan ödüller tüm bayilerden alınabilir.

5.000 TL ile 20.000 TL arasındaki ödüller, yetkili bayilerden ya da Milli Piyango şubelerinden alınabilir.

20.000 TL ve üzerindeki büyük ödüller için Milli Piyango Genel Müdürlüğü’ne başvurulması gerekir.

