2026’da Dünyayı Bekleyen 6 Siber Tehdit: 15 Trilyon Dolar Maliyeti Öngörülüyor

2026 yılı, siber güvenlik alanında köklü değişimlerin yaşanacağı bir dönem olarak öngörülüyor. Uzmanlar, yapay zekanın siber suçlara entegrasyonunun, saldırıları daha hızlı, otonom ve ayırt edilemez bir hale getireceğini belirtiyor. Bu durumun dünya ekonomisine maliyetinin ise 15 trilyon dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor. Özellikle deepfake teknolojisi ve sıfır tıklama saldırıları gibi altı büyük tehdit, siber güvenlik uzmanlarının dikkatini çekiyor.

Yapay Zeka Destekli Siber Suçlar

2025 yılı, kişiselleştirilmiş yapay zeka destekli siber saldırıların yaygınlaştığı bir geçiş yılı oldu. 2026’nın ise hem siber saldırıların hem de savunma mekanizmalarının yapay zeka tarafından yönetildiği bir dönem olacağı öngörülüyor. Bitdefender Türkiye distribütörü Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, günümüzde yalnızca bağlantılara tıklamamanın yeterli olmadığını, duyulan ve görülen her şeyin sorgulanması gerektiğini vurguluyor.

Gerçek Zamanlı Deepfake Dolandırıcılığı

2026 yılında deepfake teknolojisinin gerçek zamanlı olarak kullanılması bekleniyor. Bu gelişme, görüntülü toplantılarda dolandırıcıların yöneticilerin veya aile bireylerinin yüz ve seslerini taklit ederek para transferi isteyebilmesine olanak tanıyacak. Bu durum, görsel doğrulamanın artık yetersiz kalacağı ve ek güvenlik parolalarının zorunlu hale geleceği bir dönemin başlangıcını müjdeleyecek.

Biyometrik Veri Hırsızlığı ve Dijital Kimlik Avı

Biyometrik veriler, değiştirilemez olmaları nedeniyle siber saldırganların öncelikli hedefi haline geliyor. Parmak izi, yüz tanıma ve retina gibi yüksek çözünürlüklü biyometrik veri hırsızlığı, dijital kimlik avını kalıcı ve daha tehlikeli bir boyuta taşıyacak. Alev Akkoyunlu, bu durumun kullanıcıların güvenliğini ciddi anlamda tehdit edeceğini belirtiyor.

Akıllı Ev ve Elektrikli Araçlar Üzerinden Fidye Saldırıları

İnternet of Things (IoT) cihazlarının ve elektrikli araçların yaygınlaşması, siber saldırganların hedefini bilgisayar verilerinden fiziksel hayata kaydırmasına neden olacak. Akıllı kilitler, termostatlar ve araç sistemleri, fidye yazılımlarının etkisiyle kilitlenebilecek. Bu da fidye taleplerinin doğasını değiştirecek ve kullanıcıların güvenliğini tehdit edecek yeni bir dönemi başlatacaktır.

Zehirlenmiş Yapay Zeka (AI Poisoning)

Yapay zeka sistemlerinin eğitim verilerinin manipüle edilmesi, yanlış yönlendirmelere ve hatalı finansal kararlara yol açma riskini artırıyor. Güvenilir sanılan algoritmaların bile yanıltıcı olabileceği bir döneme giriyoruz. Bu tür saldırılar, siber güvenlik önlemlerinin daha da önem kazanmasını gerektirecek.

QR Kod ve Temassız Ödeme Tuzakları (Quishing)

Sahte QR etiketler, mobil cihaz kullanıcılarını tuzağa düşürmek için yeni bir yöntem olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar, şarj istasyonlarından menülere kadar pek çok noktada sahte QR kodları aracılığıyla dolandırıcılık kurbanı olabiliyor. Bu durum, mobil cihazlara casus yazılım bulaştırma ve ödeme bilgisi hırsızlığını artıracak bir tehdit oluşturuyor.

Sıfır Tıklama Saldırıları (Zero Click)

Kullanıcı etkileşimi gerektirmeyen sıfır tıklama saldırıları, mesajlaşma uygulamalarındaki arka plan açıkları üzerinden casus yazılım bulaştırmayı hedefliyor. Bu tür saldırıların yaygınlaşması, güncellemelerin ve ek güvenlik katmanlarının hayati önem taşıyacağı gerçeğini bir kez daha gözler önüne seriyor.