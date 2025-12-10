Dolar
10 Aralık Şans Topu Sonuçları Açıklandı

10 Aralık 2025 Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen çıkmadı, 8,2 milyon TL devretti! Kazandıran numaralar ve kategori bazlı kazanan sayıları açıklandı.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin en çok oynanan şans oyunlarından biri olan Şans Topu'nun 10 Aralık 2025 tarihli çekilişi tamamlandı. Saat 20.00’de canlı olarak gerçekleştirilen çekiliş sonrası kazandıran numaralar duyuruldu. Bu hafta da 5+1 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye 8 milyon 212 bin 712 TL’ye ulaştı.

Kazandıran Numaralar Belli Oldu

10 Aralık 2025 tarihli Şans Topu çekilişinde şanslı sayılar şu şekilde sıralandı:

8 – 17 – 20 – 30 – 34 + 4

Kazanan numaraların açıklanmasının ardından yapılan incelemeye göre bu kombinasyonu eksiksiz bilen kimse çıkmadı. Böylece 5+1 kombinasyonuna denk gelen büyük ödül, bir sonraki çekilişe devretti.

Kategorilere Göre Kazanan Sayısı ve İkramiyeler

Çekiliş sonuçlarına göre farklı kategorilerde binlerce kişi küçük ve orta düzeyde ikramiye kazandı:

5 bilen: 8 kişi

4+1 bilen: 67 kişi

4 bilen: 973 kişi

3+1 bilen: 1.914 kişi

3 bilen: 27.257 kişi

2+1 bilen: 18.527 kişi

1+1 bilen: 61.284 kişi

0+1 bilen: 62.314 kişi

Bu sonuçlarla birlikte en yüksek ikramiyeyi kazanan 8 kişi, "5 bilen" kategorisinden 5 haneli meblağlara ulaşan ödüller kazandı. 5+1 bilen çıkmadığı için 8,2 milyon TL’lik dev ikramiye önümüzdeki çekilişe aktarıldı.

Bir Sonraki Çekiliş Ne Zaman?

Şans Topu'nun bir sonraki çekilişi 13 Aralık 2025 Cumartesi günü yapılacak. Büyük ikramiyenin 10 milyon TL sınırına yaklaşması bekleniyor. Bu nedenle şans oyunu severlerin ilgisinin bu hafta daha da artacağı öngörülüyor.

Oynamak İçin Son Gün: 13 Aralık Cumartesi

Sisteme göre Şans Topu oyununa katılmak isteyenlerin, çekiliş günü saat 20.00’ye kadar Milli Piyango bayilerinden ya da online platformlardan (millipiyangoonline.com, MPİ mobil uygulamaları) kupon doldurması gerekiyor.

Şans Topu Nasıl Oynanır?

Şans Topu, 1–34 sayı arasından 5 sayı ve ayrı bir kümeden 1–14 arasında bir sayı seçilerek oynanıyor. 5+1 bilen büyük ikramiyeyi kazanıyor. Her kolon için 4 TL ödeniyor.

