Uyuşturucu Suçlaması: Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy Gözaltına Alındı

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Bu operasyon, ünlü haber spikerlerinin de dahil olduğu bir soruşturmanın parçası olarak genişletilmiş durumda. Ersoy'un yanı sıra toplamda 8 kişi için gözaltı kararı verildi.

Gözaltı İşlemleri ve Açıklamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma ile ilgili olarak yaptığı resmi açıklamada, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak” suçlamalarıyla 8 şüpheli hakkında gözaltına alma kararı alındığını belirtti. Açıklamada, Mehmet Akif Ersoy’un yanı sıra üç diğer şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilere yönelik gözaltı işlemlerinin ise devam ettiği ifade edildi.

Televizyon Spikerlerine Yönelik Operasyon

İstanbul'da gerçekleştirilen bu operasyon, daha önce televizyon spikerlerine yönelik düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunun devamı niteliğinde. Geçtiğimiz günlerde jandarma ekipleri, çeşitli kanallarda çalışan E.R.C., M.A. ve H.S. isimli spikerler hakkında da işlem yapmış, bu kişiler savcılıkta ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı. Operasyonun genişlemesi, medyanın önemli figürlerinin de soruşturma sürecine dahil olmasına yol açtı.

Mehmet Akif Ersoy'un Kariyeri

Mehmet Akif Ersoy, 8 Ocak 1985 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2009 yılında 6 News kanalında muhabir olarak görev almaya başlamıştır. 2011 yılında Libya, Yemen, Şam ve Erbil gibi bölgelerde TRT temsilcisi ve savaş muhabiri olarak çalışmış, 2012'de TRT Kahire-Mısır Temsilcisi, 2013'te TRT Arapça Koordinatör Yardımcısı olarak atanmıştır. 2014 yılında TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiş, 2016 yılında Dış Politika Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmeni olmuştur. 2017 yılından itibaren Habertürk'te görev almakta, 2024 yılından bu yana ise Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni olarak çalışmalarını sürdürmektedir.