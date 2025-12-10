Kuruluş Orhan’ın Şahinşah Bey’i Barış Falay’ın 19 Yıllık Eşi Kırmızı Oda’nın Yıldızı Çıktı!

ATV'nin dikkat çekici dizisi Kuruluş Orhan'da Şahinşah Bey karakterine hayat veren Barış Falay, hem performansı hem de özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. Medcezir, Ömer, Al Yazmalım ve Paramparça gibi birçok popüler projede rol alan Falay, izleyicileri etkileyen güçlü duruşuyla adından söz ettiriyor. Ancak bu kez, oyuncunun özel hayatında yer alan bir detay dikkat çekti.

Barış Falay'ın Eşi Kimdir?

Barış Falay'ın 19 yıllık eşi, oyuncu Esra Ronabar olarak kaydedildi. Esra Ronabar, Kırmızı Oda, Cennet'in Gözyaşları ve Bir İstanbul Masalı gibi dizilerdeki başarılarıyla tanınmaktadır. Çiftin, uzun süredir devam eden mutlu birlikteliği sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Kullanıcılar, Falay ve Ronabar’ın birlikteki fotoğraflarını paylaşarak "Evli olduklarını bilmiyordum" ve "Çok yakışıyorlar" gibi yorumlarda bulunuyor.

Çiftin Aile Hayatı

Barış Falay ve Esra Ronabar, 19 yıllık evliliklerinin yanı sıra, Mavi Rüzgar adında bir oğlu da bulunmaktadır. Aileleriyle birlikte geçirdikleri anlar, sosyal medya paylaşımlarında sıkça yer alıyor. Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden çift, özel hayatlarını basından uzak tutarak, sakin bir aile hayatının keyfini çıkarıyor.

Kuruluş Orhan’daki Performansı

Kuruluş Orhan'da canlandırdığı Şahinşah Bey karakteri ile dikkat çeken Barış Falay, izleyicilerden büyük beğeni topluyor. Orhan Bey'in can yoldaşı olan ve geleneklerine bağlı bir figür olarak öne çıkan Falay, dizinin reytinglerini de olumlu yönde etkileyen performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmuş durumda.

Barış Falay'ın hem oyunculuk kariyeri hem de özel hayatı, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Çiftin birlikte paylaştığı mutluluk, sosyal medya platformlarında geniş bir yankı bulmuşken, Falay’ın dizideki başarısı ile kişisel yaşamındaki denge, hayranları tarafından takdirle karşılanıyor.