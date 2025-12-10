Dolar
42,6101 %0.05
Euro
49,6302 %0.14
Gram Altın
5.746,61 % -0,37
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Kuruluş Orhan’ın Şahinşah Bey’i Barış Falay’ın 19 Yıllık Eşi Kırmızı Oda’nın Yıldızı Çıktı!

Kuruluş Orhan’ın Şahinşah Bey’i Barış Falay’ın 19 Yıllık Eşi Kırmızı Oda’nın Yıldızı Çıktı!

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Kuruluş Orhan’ın Şahinşah Bey’i Barış Falay’ın 19 Yıllık Eşi Kırmızı Oda’nın Yıldızı Çıktı!
Okunma Süresi: 2 dk

ATV'nin dikkat çekici dizisi Kuruluş Orhan'da Şahinşah Bey karakterine hayat veren Barış Falay, hem performansı hem de özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. Medcezir, Ömer, Al Yazmalım ve Paramparça gibi birçok popüler projede rol alan Falay, izleyicileri etkileyen güçlü duruşuyla adından söz ettiriyor. Ancak bu kez, oyuncunun özel hayatında yer alan bir detay dikkat çekti.

Barış Falay'ın Eşi Kimdir?

Barış Falay'ın 19 yıllık eşi, oyuncu Esra Ronabar olarak kaydedildi. Esra Ronabar, Kırmızı Oda, Cennet'in Gözyaşları ve Bir İstanbul Masalı gibi dizilerdeki başarılarıyla tanınmaktadır. Çiftin, uzun süredir devam eden mutlu birlikteliği sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Kullanıcılar, Falay ve Ronabar’ın birlikteki fotoğraflarını paylaşarak "Evli olduklarını bilmiyordum" ve "Çok yakışıyorlar" gibi yorumlarda bulunuyor.

Çiftin Aile Hayatı

Barış Falay ve Esra Ronabar, 19 yıllık evliliklerinin yanı sıra, Mavi Rüzgar adında bir oğlu da bulunmaktadır. Aileleriyle birlikte geçirdikleri anlar, sosyal medya paylaşımlarında sıkça yer alıyor. Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden çift, özel hayatlarını basından uzak tutarak, sakin bir aile hayatının keyfini çıkarıyor.

Kuruluş Orhan’daki Performansı

Kuruluş Orhan'da canlandırdığı Şahinşah Bey karakteri ile dikkat çeken Barış Falay, izleyicilerden büyük beğeni topluyor. Orhan Bey'in can yoldaşı olan ve geleneklerine bağlı bir figür olarak öne çıkan Falay, dizinin reytinglerini de olumlu yönde etkileyen performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmuş durumda.

Barış Falay'ın hem oyunculuk kariyeri hem de özel hayatı, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Çiftin birlikte paylaştığı mutluluk, sosyal medya platformlarında geniş bir yankı bulmuşken, Falay’ın dizideki başarısı ile kişisel yaşamındaki denge, hayranları tarafından takdirle karşılanıyor.

#Atv
#Barış Falay
#Kuruluş Orhan
#Mert Yazıcıoğlu
#Esra Ronabar Falay
#Kırmızı Oda
#Şahinşah Bey
2026’da Dünyayı Bekleyen 6 Siber Tehdit: 15 Trilyon Dolar Maliyeti Öngörülüyor
2026’da Dünyayı Bekleyen 6 Siber Tehdit: 15 Trilyon Dolar Maliyeti Öngörülüyor
#Teknoloji / 10 Aralık 2025
Fenerbahçe, Brann Maçı İçin Kamp Kadrosunu Açıkladı
Fenerbahçe, Brann Maçı İçin Kamp Kadrosunu Açıkladı
#Spor / 10 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Coşkun Göğen Hastaneye Kaldırıldı
Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Coşkun Göğen Hastaneye Kaldırıldı
Magazin
Sanatçı Gül Tut'un Ölümü Üzerine Gözaltına Alınan Kızı ve İki Kişi Yalova'ya İndirildi
Sanatçı Gül Tut'un Ölümü Üzerine Gözaltına Alınan Kızı ve İki Kişi Yalova'ya İndirildi
2026 Yılında Emekliler İçin Maaş Kesintisi Uygulaması Başlıyor
2026 Yılında Emekliler İçin Maaş Kesintisi Uygulaması Başlıyor
Saray'da YİK Toplantısı Gerçekleşti
Saray'da YİK Toplantısı Gerçekleşti
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Bu Kez O Ses Türkiye’de Şarkı Söyleyecek!
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Bu Kez O Ses Türkiye’de Şarkı Söyleyecek!
CHP'den İhraç İstemi Sonrası İstifa Eden Milletvekilinden Özgür Özel'e Sert Eleştiri
CHP'den İhraç İstemi Sonrası İstifa Eden Milletvekilinden Özgür Özel'e Sert Eleştiri
iOS 16.2 RC 2 Sürümü Yayınlandı: iPhone'ların Arayüzünde Yeni Dönem
iOS 16.2 RC 2 Sürümü Yayınlandı: iPhone'ların Arayüzünde Yeni Dönem
Fenerbahçe'den Dev Arsa Satışı: Kasaya 16,5 Milyar TL Girecek
Fenerbahçe'den Dev Arsa Satışı: Kasaya 16,5 Milyar TL Girecek
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft