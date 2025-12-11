Dolar
Aralık Ayı Merkez Bankası Faiz Kararı Açıklanıyor

Aralık Ayı Merkez Bankası Faiz Kararı Açıklanıyor

Yayınlanma
14
Aralık Ayı Merkez Bankası Faiz Kararı Açıklanıyor
Okunma Süresi: 2 dk

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayı faiz kararını açıklamak üzere geri sayım devam ediyor. Yılın son faiz kararı, ekonomiye yön veren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Piyasalarda etkili olacak bu karar öncesinde, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından dikkatle izleniyor. Merkez Bankası'nın alacağı kararın, hem yerel hem de uluslararası piyasalarda yaratacağı etki merakla bekleniyor.

Toplantı Tarihi ve Saat Bilgisi

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, 11 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz Kasım ayında PPK toplantısı yapılmadığı için, bu toplantı yılın son kararını verecek olması açısından büyük önem taşıyor. Merkez Bankası'nın bu toplantısında alınacak karar, piyasalardaki dalgalanmalara karşı nasıl bir politika izleneceği konusunda ipuçları sunacak. Toplantının saatine yönelik kesin bir bilgi henüz açıklanmamış olsa da, genellikle TCMB'nin faiz kararları sabah saatlerinde duyuruluyor.

Piyasa Beklentileri ve Anket Sonuçları

TCMB’nin yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, yatırımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, önceki anket dönemine göre artış gösterdi. Önceki dönemde yüzde 39,15 olarak belirlenen beklenti, bu anket döneminde yüzde 39,35 olarak güncellendi. Ayrıca, Aralık ayı için TCMB politika faiz oranı beklentisi, bu anket dönemi itibarıyla yüzde 38,28 seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamlar, Merkez Bankası'nın alacağı kararın piyasalarda nasıl bir etki yaratabileceği konusunda önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Ekonomistlerin dikkatle takip ettiği bu süreç, Türkiye'nin ekonomik istikrarı açısından kritik bir öneme sahip. Özellikle enflasyon oranları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını doğrudan etkileyebilecek faktörler arasında yer alıyor. Bu nedenle, toplantı öncesinde piyasalarda belirsizlikler sürerken, yatırımcıların ve ekonomi analistlerinin gözleri 11 Aralık tarihine çevrilmiş durumda.

