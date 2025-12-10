PTT’ye En Az 2 Bin Memur ve İşçi Alımı Gündemde: MHP, TBMM’de Taleplerini Dile Getirdi

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşa posta, kargo ve bankacılık hizmeti sunan PTT’de (Posta ve Telgraf Teşkilatı) yaşanan personel eksikliği, TBMM Genel Kurulu’na taşındı. 10 Aralık 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında söz alan MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, PTT’nin mevcut organizasyon yapısındaki aksaklıklara dikkat çekerek en az 2 bin memur ve işçi alımı yapılması çağrısında bulundu.

“PTT’de Personel Fazlası Değil, Açığı Var”

Konal, konuşmasında PTT’de ciddi bir iş yükü olduğunu ve bu yükün mevcut çalışanlar tarafından zor koşullarda karşılandığını ifade etti. Özellikle posta dağıtımı, gişe hizmetleri, kargo ve evrak işlemleri gibi alanlarda görev yapan personelin uzun süredir iş yükünün arttığına dikkat çeken Konal, “Postacıdan gişe memuruna kadar tüm çalışanlar ağır iş yükü altında ezilmektedir. Personel fazlası olduğu değil, açık olduğu gerçeği görmezden gelinemez” dedi.

PTT’ye Tek Tip İstihdam ve Eşit Ücret Talebi

MHP’li Konal’ın önerileri arasında yalnızca personel alımı değil, aynı zamanda eşit işe eşit ücret ve tek tip istihdam modeli de yer aldı. Aynı işi yapan çalışanlar arasında maaş dengesizliği olduğunu belirten Konal, “Bu farklılıkların giderilmesi ve adil bir sistemin oluşturulması artık ertelenemez bir zorunluluk” sözleriyle çağrıda bulundu.

Ayrıca, 399 sayılı KHK kapsamında görev yapan PTT personelinin statü geçişlerinin isteğe bağlı, hak kaybı olmaksızın ve adil biçimde gerçekleştirilmesi gerektiği de gündeme getirildi.

“PTT Varlık Fonu’ndan Ayrılmalı”

Konal, konuşmasında PTT’nin yeniden yapılandırılması gerektiğini de vurguladı. PTT’nin Türkiye Varlık Fonu’ndan çıkarılarak tekrar genel bütçeden pay alan bir kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) statüsüne kavuşturulması gerektiğini söyleyen milletvekili, bu adımın hem kurumsal hem de finansal açıdan zor durumda olan PTT için bir dönüm noktası olabileceğini dile getirdi.

PTT’den Şimdilik Alım Açıklaması Yok, Ama…

Öte yandan PTT'den son dönemde yapılan açıklamalarda, şube kapatma ve yeniden yapılandırma süreci kapsamında kısa vadede personel alımının planlanmadığı bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştı. Ancak MHP’nin bu konuyu TBMM gündemine taşımasıyla birlikte, önümüzdeki haftalarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile AK Parti yönetiminin bu konuda nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.

Vatandaşlar Beklemede: Başvuru Şartları Ne Olacak?

Henüz resmi bir ilana çıkılmasa da, geçmiş yıllardaki PTT alım kriterleri doğrultusunda, KPSS puanı, en az lise mezunu olma, 18 yaşını doldurma, kamusal haklardan mahrum olmama, arşiv kaydının temiz olması gibi genel şartların geçerli olması bekleniyor.

Eğer resmi bir ilan yayınlanırsa, posta dağıtım personeli, gişe ve büro personeli, teknik hizmetler, çağrı merkezi çalışanı gibi birçok farklı kadroda istihdam sağlanması bekleniyor.

Sonuç: PTT’de Alım İçin Gözler Ankara’da

MHP'nin talebi, PTT'deki iş yükü ve istihdam sorunlarını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle yerel şubelerde yaşanan personel sıkıntısı ve eşitlik sorunları kamuoyu nezdinde de tepkiyle karşılanıyordu. Şimdi gözler, Ulaştırma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı tarafından atılacak olası adımlarda. Yakın zamanda resmi bir açıklama yapılması durumunda memur adayları için önemli bir fırsat doğabilir.