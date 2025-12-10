Dolar
Düşük KPSS puanı olan adaylara müjde! Kamu hastanelerine mülakatsız, KPSS 50–60 puanla personel alımı başladı. Detaylar ve başvuru bağlantıları haberimizde.

Yayınlanma
14
Kamu Hastanelerine KPSS 50-60 Puanla Mülakatsız Alım Başladı! İşte İlanlar ve Başvuru Şartları
Okunma Süresi: 2 dk

2025 yılının son günlerinde kamuya düşük puanla personel alımı ilanları peş peşe gelmeye başladı. Özellikle üniversite hastanelerinde çalışmak isteyen adaylar için sevindirici haber geldi. Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanan ilanlara göre birçok ilde yer alan kamu hastanelerine, KPSS puanı düşük olan adaylar arasından mülakatsız personel ve işçi alımı yapılacak.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Kamu hastanelerine yapılacak personel alımında adaylardan istenen genel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak,

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak,

4/B sözleşmeli olarak daha önce görev yapmışsa, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.

Alım Yapılacak Kadrolar

Hemşire

Fizyoterapist

Sağlık teknikeri

Teknisyen

Destek personeli (temizlik, bakım, vb.)

Büro personeli

Güvenlik görevlisi

Tekniker

Sağlık fizikçisi

Mülakat Yok! KPSS Puanı 50-60 Yeterli

Alım yapılacak kadrolarda mülakat şartı aranmayacak. Sadece KPSS puan sıralamasına göre değerlendirme yapılacak. Bu da alım sürecinde daha adil ve şeffaf bir yöntem olarak öne çıkıyor. Özellikle 50, 55 ve 60 puan gibi sınır puanlarda kalan binlerce aday için önemli bir fırsat sunulmuş oldu.

Başvuru Nasıl Yapılır?

İlanlara başvurular, ilgili üniversite hastanelerinin resmi web siteleri üzerinden veya şahsen yapılabilecek. Adaylar, alım yapan illere göre duyuruları dikkatle takip etmeli ve başvuru sürecini kaçırmamalı.

İşte Alım Yapılan Bazı İller ve İlan Linkleri

Konya ilanı için tıklayın

Balıkesir ilanı için tıklayın

Iğdır ilanı için tıklayın

Bitlis ilanı için tıklayın

Bursa ilanı için tıklayın

Trabzon ilanı için tıklayın

Yozgat ilanı için tıklayın

İzmir ilanı için tıklayın

Ankara ilanı için tıklayın

Not: İlanlar farklı tarihlerde sona erebilir. Bu nedenle başvuru yapmadan önce ilan detayları, başvuru tarihi ve gerekli belgeleri mutlaka kontrol ediniz.

