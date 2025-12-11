Son Dakika: 22 İlde 92 DEAŞ Şüphelisi Yakalandı

Türkiye genelinde gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlar sonucunda, DEAŞ terör örgütüne finans sağladığı ve sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen 92 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, jandarma ekiplerinin son iki haftadır sürdürdüğü operasyonların detaylarını paylaştı.

Operasyonlar ve Yakalamalar

Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin her bölgesinde güvenliği sağlamak amacıyla yürütülen operasyonların yılın her günü, gece gündüz devam ettiğini vurguladı. Yakalanan 92 şüphelinin, DEAŞ terör örgütüne finansal kaynak sağladığı ve sosyal medya platformlarında terör propagandası yaptığı belirtildi. Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilmiştir.

İlgili İllerdeki Faaliyetler

Son iki hafta içerisinde yapılan operasyonlar, Adana, Aksaray, Antalya, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Siirt, Tekirdağ ve Yozgat gibi 22 ilde yoğunlaştırıldı. Bu illerdeki İl Jandarma Komutanlıkları, şüphelilerin yakalanması için titiz bir çalışma yürüttü.

Güvenlik Politikaları ve Terörle Mücadele

Türkiye, terörle mücadele alanında etkin stratejiler geliştirmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklamaları, ülke genelinde huzurun sağlanması için yürütülen çalışmaların ne denli önemli olduğunu ortaya koyuyor. Jandarma ve diğer güvenlik güçlerinin, terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek adına sürdürdüğü bu tür operasyonlar, Türkiye'nin ulusal güvenlik politikaları açısından kritik bir öneme sahiptir.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini ve güvenlik güçlerinin her türlü tehdide karşı hazırlıklı olduğunu göstermektedir. Yakalanan şüphelilerin, soruşturma süreçlerinin başlatılmasıyla birlikte, daha fazla bilgiye ulaşılması hedeflenmektedir.