Dolar
42,6240 %0.06
Euro
50,0538 %0.4
Gram Altın
5.773,09 % -0,35
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Son Dakika: 22 İlde 92 DEAŞ Şüphelisi Yakalandı

Son Dakika: 22 İlde 92 DEAŞ Şüphelisi Yakalandı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Son Dakika: 22 İlde 92 DEAŞ Şüphelisi Yakalandı
Okunma Süresi: 2 dk

Türkiye genelinde gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlar sonucunda, DEAŞ terör örgütüne finans sağladığı ve sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen 92 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, jandarma ekiplerinin son iki haftadır sürdürdüğü operasyonların detaylarını paylaştı.

Operasyonlar ve Yakalamalar

Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin her bölgesinde güvenliği sağlamak amacıyla yürütülen operasyonların yılın her günü, gece gündüz devam ettiğini vurguladı. Yakalanan 92 şüphelinin, DEAŞ terör örgütüne finansal kaynak sağladığı ve sosyal medya platformlarında terör propagandası yaptığı belirtildi. Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilmiştir.

İlgili İllerdeki Faaliyetler

Son iki hafta içerisinde yapılan operasyonlar, Adana, Aksaray, Antalya, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Siirt, Tekirdağ ve Yozgat gibi 22 ilde yoğunlaştırıldı. Bu illerdeki İl Jandarma Komutanlıkları, şüphelilerin yakalanması için titiz bir çalışma yürüttü.

Güvenlik Politikaları ve Terörle Mücadele

Türkiye, terörle mücadele alanında etkin stratejiler geliştirmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklamaları, ülke genelinde huzurun sağlanması için yürütülen çalışmaların ne denli önemli olduğunu ortaya koyuyor. Jandarma ve diğer güvenlik güçlerinin, terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek adına sürdürdüğü bu tür operasyonlar, Türkiye'nin ulusal güvenlik politikaları açısından kritik bir öneme sahiptir.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini ve güvenlik güçlerinin her türlü tehdide karşı hazırlıklı olduğunu göstermektedir. Yakalanan şüphelilerin, soruşturma süreçlerinin başlatılmasıyla birlikte, daha fazla bilgiye ulaşılması hedeflenmektedir.

#Son Dakika Haberler
Aralık Ayı Merkez Bankası Faiz Kararı Açıklanıyor
Aralık Ayı Merkez Bankası Faiz Kararı Açıklanıyor
#Gündem / 11 Aralık 2025
Kamu Hastanelerine KPSS 50-60 Puanla Mülakatsız Alım Başladı! İşte İlanlar ve Başvuru Şartları
Kamu Hastanelerine KPSS 50-60 Puanla Mülakatsız Alım Başladı! İşte İlanlar ve Başvuru Şartları
#Genel / 10 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Uyuşturucu Suçlaması: Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy Gözaltına Alındı
Uyuşturucu Suçlaması: Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy Gözaltına Alındı
Gündem
Saray'da YİK Toplantısı Gerçekleşti
Saray'da YİK Toplantısı Gerçekleşti
PTT’ye En Az 2 Bin Memur ve İşçi Alımı Gündemde: MHP, TBMM’de Taleplerini Dile Getirdi
PTT’ye En Az 2 Bin Memur ve İşçi Alımı Gündemde: MHP, TBMM’de Taleplerini Dile Getirdi
2026 Resmi Tatil Takvimi Belli Oldu: Tatil Planı Yapmak İsteyenler Dikkat!
2026 Resmi Tatil Takvimi Belli Oldu: Tatil Planı Yapmak İsteyenler Dikkat!
Fed Yılın Son Faiz Kararını Açıkladı! Altın Fiyatı Kararın Ardından Yükseldi
Fed Yılın Son Faiz Kararını Açıkladı! Altın Fiyatı Kararın Ardından Yükseldi
10 Aralık Sayısal Loto Sonuçları Belli Oldu: SüperStar Rakamıyla Talih Kuşu Yine Uçtu!
10 Aralık Sayısal Loto Sonuçları Belli Oldu: SüperStar Rakamıyla Talih Kuşu Yine Uçtu!
Trafik Sigortasında Büyük Sürpriz! Ocak 2026 Zam Oranı Yüzde 1’in Altında Kaldı
Trafik Sigortasında Büyük Sürpriz! Ocak 2026 Zam Oranı Yüzde 1’in Altında Kaldı
10 Aralık Şans Topu Sonuçları Açıklandı
10 Aralık Şans Topu Sonuçları Açıklandı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft