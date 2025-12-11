Dolar
42,6240 %0.06
Euro
50,0538 %0.4
Gram Altın
5.773,09 % -0,35
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Ekonomi Dicle Üniversitesi ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Dicle Üniversitesi ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Dicle Üniversitesi ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
Okunma Süresi: 2 dk

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Pera Kalıp ve İskele Sistemleri A.Ş. ile Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi arasında önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. Bu anlaşma, sanayi ile akademi arasındaki bağları güçlendirerek, nitelikli iş gücü yetiştirmeyi hedefliyor.

Protokolün Amaçları ve Sağlayacağı Faydalar

İmzalanan protokol, sanayicilerin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı ve öğrencilerin mesleki gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. Protokol çerçevesinde öğrencilere iki yıl süreyle burs imkânı sunulacak. Ayrıca, staj fırsatları, şantiye ve büro uygulamaları, teknik geziler, seminerler, çalıştaylar ve fuar katılımları gibi çeşitli destekler de sağlanacak. Bu destekler, öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte uygulamalarına olanak tanırken, iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda yetkinlik kazanmalarına da yardımcı olacak.

Pera Kalıp ve İskele Sistemleri A.Ş.'nin Beklentileri

Pera Kalıp ve İskele Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Denizci, protokolün hem firma hem de Diyarbakır sanayisi için önemli bir adım olduğunu belirtti. Denizci, "Öğrencilerimize sunduğumuz burs, staj ve uygulama destekleriyle gençlerimizin gelişimine katkı sunmayı ve sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacına destek olmayı hedefliyoruz. İş birliğimizi ilerleyen süreçte daha da geliştirmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Bu iş birliği, Diyarbakır'daki sanayi alanında eğitim-öğretim faaliyetlerinin güçlendirilmesine ve öğrencilerin iş hayatına daha donanımlı bir şekilde giriş yapmalarına zemin hazırlayacak. Pera Kalıp ve İskele Sistemleri A.Ş. ile Dicle Üniversitesi arasındaki bu protokol, bölgedeki iş gücü kalitesini artırmayı ve sanayi ile akademi arasında sürdürülebilir bir iş birliği modeli oluşturmayı amaçlıyor.

Esenboğa Metrosunun Başlangıç Tarihi Belli Oldu
Esenboğa Metrosunun Başlangıç Tarihi Belli Oldu
#Gündem / 11 Aralık 2025
Enver Aysever Gözaltına Alındı: Kimdir ve Neden Gözaltına Alındı?
Enver Aysever Gözaltına Alındı: Kimdir ve Neden Gözaltına Alındı?
#Gündem / 11 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Ekonomi
2026 Yılında Emekliler İçin Maaş Kesintisi Uygulaması Başlıyor
2026 Yılında Emekliler İçin Maaş Kesintisi Uygulaması Başlıyor
Ekonomi
JPMorgan'dan Türkiye İçin Asgari Ücret Tahmini
JPMorgan'dan Türkiye İçin Asgari Ücret Tahmini
Güllü'nün Ölümünde TÜBİTAK'tan Önemli Gelişme: Ses Kayıtları Ortaya Çıktı
Güllü'nün Ölümünde TÜBİTAK'tan Önemli Gelişme: Ses Kayıtları Ortaya Çıktı
15 Yaşında Sanayiye Adım Attı, 'Erkek İşi' Deyenlere Meydan Okuyor
15 Yaşında Sanayiye Adım Attı, 'Erkek İşi' Deyenlere Meydan Okuyor
İbrahim Selim'in Sevgilisi Ayşe Şeyma Keten Kimdir, Kaç Yaşında?
İbrahim Selim'in Sevgilisi Ayşe Şeyma Keten Kimdir, Kaç Yaşında?
Son Dakika: 22 İlde 92 DEAŞ Şüphelisi Yakalandı
Son Dakika: 22 İlde 92 DEAŞ Şüphelisi Yakalandı
Aralık Ayı Merkez Bankası Faiz Kararı Açıklanıyor
Aralık Ayı Merkez Bankası Faiz Kararı Açıklanıyor
Kamu Hastanelerine KPSS 50-60 Puanla Mülakatsız Alım Başladı! İşte İlanlar ve Başvuru Şartları
Kamu Hastanelerine KPSS 50-60 Puanla Mülakatsız Alım Başladı! İşte İlanlar ve Başvuru Şartları
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft