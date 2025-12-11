Dicle Üniversitesi ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Pera Kalıp ve İskele Sistemleri A.Ş. ile Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi arasında önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. Bu anlaşma, sanayi ile akademi arasındaki bağları güçlendirerek, nitelikli iş gücü yetiştirmeyi hedefliyor.

Protokolün Amaçları ve Sağlayacağı Faydalar

İmzalanan protokol, sanayicilerin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı ve öğrencilerin mesleki gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. Protokol çerçevesinde öğrencilere iki yıl süreyle burs imkânı sunulacak. Ayrıca, staj fırsatları, şantiye ve büro uygulamaları, teknik geziler, seminerler, çalıştaylar ve fuar katılımları gibi çeşitli destekler de sağlanacak. Bu destekler, öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte uygulamalarına olanak tanırken, iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda yetkinlik kazanmalarına da yardımcı olacak.

Pera Kalıp ve İskele Sistemleri A.Ş.'nin Beklentileri

Pera Kalıp ve İskele Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Denizci, protokolün hem firma hem de Diyarbakır sanayisi için önemli bir adım olduğunu belirtti. Denizci, "Öğrencilerimize sunduğumuz burs, staj ve uygulama destekleriyle gençlerimizin gelişimine katkı sunmayı ve sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacına destek olmayı hedefliyoruz. İş birliğimizi ilerleyen süreçte daha da geliştirmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Bu iş birliği, Diyarbakır'daki sanayi alanında eğitim-öğretim faaliyetlerinin güçlendirilmesine ve öğrencilerin iş hayatına daha donanımlı bir şekilde giriş yapmalarına zemin hazırlayacak. Pera Kalıp ve İskele Sistemleri A.Ş. ile Dicle Üniversitesi arasındaki bu protokol, bölgedeki iş gücü kalitesini artırmayı ve sanayi ile akademi arasında sürdürülebilir bir iş birliği modeli oluşturmayı amaçlıyor.