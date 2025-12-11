Esenboğa Metrosunun Başlangıç Tarihi Belli Oldu

TBMM Genel Kurulu’nda devam eden bütçe görüşmelerinin üçüncü gününde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı bütçeleri masaya yatırıldı. Bu görüşmelere katılan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Esenboğa Metrosu projeleri hakkında önemli bir duyuru yaptı.

Ulaşım Müjdesi: 2026'da Başlıyor

Fuat Oktay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Trafik sorununun artık kangren haline geldiği Ankaramız için güzel bir ulaşım müjdesi verelim; Esenboğa Metrosu çalışmalarına 2026 yılında başlıyoruz." ifadesini kullandı. Bu açıklama, Ankara'nın ulaşım altyapısının geliştirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı bütçelerinin görüşüldüğü oturumda, şehirdeki trafik sorununa kalıcı bir çözüm sağlanması hedefleniyor.

Projenin Önemi ve Beklentiler

Esenboğa Metrosu projesi, Ankara'nın ulaşım ağını genişletmeyi ve özellikle şehir merkezine ulaşımı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Proje, başkentteki ulaşım sorununu hafifletme konusunda önemli bir rol oynaması bekleniyor. Fuat Oktay, bu gelişmenin Ankara için hayırlı olmasını dileyerek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve ekibine hemşehrileri adına teşekkür etti.

2026 yılında başlayacak olan bu proje, Ankara'nın ulaşım altyapısına yapılacak büyük yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor. Şehrin büyümesi ve gelişmesi açısından kritik bir öneme sahip olan Esenboğa Metrosu, aynı zamanda çevre dostu bir ulaşım alternatifi sunmasıyla da dikkat çekiyor. Proje ile ilgili detayların ilerleyen dönemlerde duyurulması bekleniyor.