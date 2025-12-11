Enver Aysever Gözaltına Alındı: Kimdir ve Neden Gözaltına Alındı?

Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden biri olan Enver Aysever, YouTube kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle gece saatlerinde gözaltına alındı. Bu gelişme, sosyal medya üzerinde geniş yankı bulurken, Aysever'in kim olduğu ve gözaltının gerekçeleri merak konusu oldu. Ayrıntılar haberimizde.

Enver Aysever Kimdir?

Enver Aysever, 1971 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Gazeteci, yazar, tiyatrocu ve televizyon yorumcusu olarak tanınan Aysever, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olmuştur. Medya ve edebiyat dünyasında önemli bir yer edinen Aysever, aynı zamanda üniversitelerde ders vererek akademik alanda da aktif rol üstlenmiştir. Evlidir ve bir çocuk babasıdır.

Sanat kariyerine lise yıllarında amatör tiyatro ile başlayan Aysever, "Durdurulmuş Zamanın Fotoğrafı" adlı ilk oyununu yazıp sahneleyerek profesyonel tiyatro hayatına adım atmıştır. Tiyatro Çisenti'nin kurucusu olarak, yetişkinler ve çocuklar için birçok projeye imza atmıştır. "Renkler ve Günce", "Yağmurla Gelen Yüzler" gibi eserlerin yanı sıra, çocuklara yönelik "Bebişler Karnavalı", "Renkler Cumhuriyeti" gibi oyunlar kaleme almıştır.

Ayrıca, "Geç Kalmış Romantik" adlı öykü kitabı, "Bir An Bin Parça" adlı romanı ve "Nasıl Yazar Olunur" ile "Yaralısın Türkiye" adlı deneme kitapları ile edebiyat alanında da dikkat çekmiştir. "Bir An Bin Parça" romanı, edebiyat çevrelerinde önemli ödüller kazanmıştır.

Televizyon Kariyeri

Aysever, televizyon kariyerine TV8'de "Lacivert" adlı edebiyat programıyla başlamış, daha sonra NTV Radyo'da "Kurşun Kalem" programını sunmuştur. TV8'de "Haber Aktif" programında "Yazın Aktif" köşesinin yorumcusu olarak yer almış, 2007 yılında SKY Türk'e geçerek "Aykırı Sorular" ve "Ayrıntılar" gibi programları hazırlayıp sunmuştur. Kanaltürk ve CNN Türk gibi kanallarda da çeşitli programlarda yorumculuk yapmıştır.

Enver Aysever Neden Gözaltına Alındı?

Enver Aysever, YouTube kanalında yayınladığı bir videodaki ifadeleri nedeniyle gözaltına alındı. Söz konusu videoda Aysever'in, "Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur" şeklindeki ifadeleri dikkat çekti. Bu açıklamalar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Aysever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sözlerinin çarpıtıldığını belirtti.

Aysever'in avukatı, müvekkilinin Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na dair eleştirel bir değerlendirme yaptığı videonun ardından gözaltına alındığını ifade etti. Gözaltının, YouTube'da yayımlanan bu video içerikleri nedeniyle gerçekleştirildiği bildirilmektedir. Aysever'in durumu, Türkiye'deki basın özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme taşımıştır.