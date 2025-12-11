Dolar
42,6240 %0.06
Euro
50,0538 %0.4
Gram Altın
5.773,09 % -0,35
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem 15 Yaşında Sanayiye Adım Attı, 'Erkek İşi' Deyenlere Meydan Okuyor

15 Yaşında Sanayiye Adım Attı, 'Erkek İşi' Deyenlere Meydan Okuyor

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
15 Yaşında Sanayiye Adım Attı, 'Erkek İşi' Deyenlere Meydan Okuyor
Okunma Süresi: 2 dk

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 17 yaşındaki Dilem Selis, oto bakım atölyesinde gösterdiği azim ve kararlılıkla dikkat çekiyor. Küçük yaşlardan itibaren araçlara olan ilgisi nedeniyle sanayiye adım atan Selis, sanayinin tek kız çırak olarak, toplumsal cinsiyet kalıplarını aşmayı hedefliyor.

Çocukluk Hayalini Gerçekleştiriyor

Altınordu Mesleki Eğitim Merkezi'nin 10. sınıf öğrencisi olan Dilem Selis, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürmek için çıraklık yapıyor. Bir dönem tır ve otobüs şoförlüğü hayali kuran Selis, zamanla bu mesleğin kendisine uygun olmadığını düşündü ve sanayi alanında kariyer yapmaya karar verdi. Son iki yıldır çeşitli atölyelerde çıraklık yaparak, şu anda bir oto bakım servisinde çalışıyor.

İşine Olan Tutkusu

Dilem Selis, işini büyük bir tutkuyla yaptığını belirterek, “İki senedir bu işi yapıyorum. Kendi isteğimle girdim ve sevdiğim işi yapmak istedim. Burada yağ ve balata bakımı, motor ve şanzıman sökümünde yardımcı oluyorum. İnce işler harici ne verirlerse yaparım” dedi. Kendi işini açma hayalini de dile getiren Selis, “Sanayide kendi iş yerimi açmayı hedefliyorum. Önceliğim işimi tüm detaylarıyla öğrenmek” ifadelerini kullandı.

İş Yerinden Gelen Destek

Dilem Selis’in çalıştığı oto bakım atölyesinin sahibi Sabahattin Şeyhoğlu, Dilem'in azmi ve çalışkanlığından memnun olduklarını belirtti. Şeyhoğlu, “Daha önce böyle bir çalışanımız olmamıştı. Dilem’in isteği ve motivasyonu, atölyemize düzen getirdi. Kendisiyle çalışmaya devam edeceğiz ve bir gün kendi atölyesini açarsa gurur duyarım” şeklinde konuştu.

Sanayide Çırak Bulmanın Zorluğu

Atölyede motor mekanik ustası olarak görev yapan Ali Karataş, sanayide çırak bulmanın zorlaştığına dikkat çekerek, “Dilem’i bizimle çalışmaya ikna ettik. Kendisi çok istekli ve ilerleyen zamanlarda çok daha iyi yerlere gelecektir” dedi. Sanayideki cinsiyet kalıplarını yıkan Dilem Selis, azmi ve çalışkanlığı ile gençlere örnek teşkil ediyor.

#Gündem Haberleri
#Ordu
İbrahim Selim'in Sevgilisi Ayşe Şeyma Keten Kimdir, Kaç Yaşında?
İbrahim Selim'in Sevgilisi Ayşe Şeyma Keten Kimdir, Kaç Yaşında?
#Gündem / 11 Aralık 2025
Son Dakika: 22 İlde 92 DEAŞ Şüphelisi Yakalandı
Son Dakika: 22 İlde 92 DEAŞ Şüphelisi Yakalandı
#Gündem / 11 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Aralık Ayı Merkez Bankası Faiz Kararı Açıklanıyor
Aralık Ayı Merkez Bankası Faiz Kararı Açıklanıyor
Gündem
Uyuşturucu Suçlaması: Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy Gözaltına Alındı
Uyuşturucu Suçlaması: Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy Gözaltına Alındı
Kamu Hastanelerine KPSS 50-60 Puanla Mülakatsız Alım Başladı! İşte İlanlar ve Başvuru Şartları
Kamu Hastanelerine KPSS 50-60 Puanla Mülakatsız Alım Başladı! İşte İlanlar ve Başvuru Şartları
PTT’ye En Az 2 Bin Memur ve İşçi Alımı Gündemde: MHP, TBMM’de Taleplerini Dile Getirdi
PTT’ye En Az 2 Bin Memur ve İşçi Alımı Gündemde: MHP, TBMM’de Taleplerini Dile Getirdi
2026 Resmi Tatil Takvimi Belli Oldu: Tatil Planı Yapmak İsteyenler Dikkat!
2026 Resmi Tatil Takvimi Belli Oldu: Tatil Planı Yapmak İsteyenler Dikkat!
Fed Yılın Son Faiz Kararını Açıkladı! Altın Fiyatı Kararın Ardından Yükseldi
Fed Yılın Son Faiz Kararını Açıkladı! Altın Fiyatı Kararın Ardından Yükseldi
10 Aralık Sayısal Loto Sonuçları Belli Oldu: SüperStar Rakamıyla Talih Kuşu Yine Uçtu!
10 Aralık Sayısal Loto Sonuçları Belli Oldu: SüperStar Rakamıyla Talih Kuşu Yine Uçtu!
Trafik Sigortasında Büyük Sürpriz! Ocak 2026 Zam Oranı Yüzde 1’in Altında Kaldı
Trafik Sigortasında Büyük Sürpriz! Ocak 2026 Zam Oranı Yüzde 1’in Altında Kaldı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft