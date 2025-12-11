15 Yaşında Sanayiye Adım Attı, 'Erkek İşi' Deyenlere Meydan Okuyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 17 yaşındaki Dilem Selis, oto bakım atölyesinde gösterdiği azim ve kararlılıkla dikkat çekiyor. Küçük yaşlardan itibaren araçlara olan ilgisi nedeniyle sanayiye adım atan Selis, sanayinin tek kız çırak olarak, toplumsal cinsiyet kalıplarını aşmayı hedefliyor.

Çocukluk Hayalini Gerçekleştiriyor

Altınordu Mesleki Eğitim Merkezi'nin 10. sınıf öğrencisi olan Dilem Selis, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürmek için çıraklık yapıyor. Bir dönem tır ve otobüs şoförlüğü hayali kuran Selis, zamanla bu mesleğin kendisine uygun olmadığını düşündü ve sanayi alanında kariyer yapmaya karar verdi. Son iki yıldır çeşitli atölyelerde çıraklık yaparak, şu anda bir oto bakım servisinde çalışıyor.

İşine Olan Tutkusu

Dilem Selis, işini büyük bir tutkuyla yaptığını belirterek, “İki senedir bu işi yapıyorum. Kendi isteğimle girdim ve sevdiğim işi yapmak istedim. Burada yağ ve balata bakımı, motor ve şanzıman sökümünde yardımcı oluyorum. İnce işler harici ne verirlerse yaparım” dedi. Kendi işini açma hayalini de dile getiren Selis, “Sanayide kendi iş yerimi açmayı hedefliyorum. Önceliğim işimi tüm detaylarıyla öğrenmek” ifadelerini kullandı.

İş Yerinden Gelen Destek

Dilem Selis’in çalıştığı oto bakım atölyesinin sahibi Sabahattin Şeyhoğlu, Dilem'in azmi ve çalışkanlığından memnun olduklarını belirtti. Şeyhoğlu, “Daha önce böyle bir çalışanımız olmamıştı. Dilem’in isteği ve motivasyonu, atölyemize düzen getirdi. Kendisiyle çalışmaya devam edeceğiz ve bir gün kendi atölyesini açarsa gurur duyarım” şeklinde konuştu.

Sanayide Çırak Bulmanın Zorluğu

Atölyede motor mekanik ustası olarak görev yapan Ali Karataş, sanayide çırak bulmanın zorlaştığına dikkat çekerek, “Dilem’i bizimle çalışmaya ikna ettik. Kendisi çok istekli ve ilerleyen zamanlarda çok daha iyi yerlere gelecektir” dedi. Sanayideki cinsiyet kalıplarını yıkan Dilem Selis, azmi ve çalışkanlığı ile gençlere örnek teşkil ediyor.