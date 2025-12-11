Survivor 2026 Başlama Tarihi Belli Oldu mu?

TV8'in en çok izlenen programlarından biri olan Survivor, 2026 sezonu için geri sayım devam ediyor. Yarışmanın hayranları, yeni sezonun ne zaman başlayacağını ve ilk bölüm tarihinin kesinleşip kesinleşmediğini merakla araştırıyor. Survivor, her yıl heyecan dolu yarışmalarıyla izleyicilerin beğenisini kazanırken, bu sezon da benzer bir ilgiyle karşılanması bekleniyor.

Survivor 2026'nın Başlangıç Tarihi

Geçtiğimiz yıllarda MasterChef Türkiye'nin finalinin hemen ardından başlayan Survivor, bu yıl MasterChef Altın Kupa'nın başlamasıyla birlikte farklı bir takvim izliyor. MasterChef Altın Kupa'nın süresi henüz netlik kazanmadı, ancak geçtiğimiz yıl Survivor, 1 Ocak 2023 tarihinde izleyicileriyle buluşmuştu. Bu yıl da benzer bir takvimin izlenmesi bekleniyor, dolayısıyla Survivor 2026'nın başlangıç tarihi için 2024 yılının Ocak ayı işaret ediliyor.

Survivor 2026 Takımları

Bu sezon yarışacak takımlar, Ünlüler ve Gönüllüler olarak iki gruptan oluşacak. Gönüllüler takımında Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler ve Başak Cücü yer alacak. Ünlüler takımında ise Bayhan, Keremcem, Serhan Onat, Dilan Çıtak, Selen Görgüz, Mert Nobrem ve Meyrem Boz ile Seren Ay Çetin gibi isimler mücadele edecek.

Survivor 2026'nın izleyici kitlesi, sezonun başlangıcını merakla beklerken, yarışmanın formatı ve yeni sürprizlerle dolu olacağına dair beklentiler de artıyor. Yarışmanın her yeni sezonu, izleyicilere farklı deneyimler sunarken, bu yıl da yarışmanın heyecanı ve rekabeti ön planda olacak.