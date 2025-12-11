Dolar
Haberin Gündemi Genel İŞKUR Üzerinden Yeni Duyuru: Kaymakamlıklarda İstihdam Fırsatı

İŞKUR Üzerinden Yeni Duyuru: Kaymakamlıklarda İstihdam Fırsatı

İŞKUR üzerinden yayımlanan yeni ilanla birlikte, Türkiye genelindeki birçok kaymakamlıkta görevlendirilmek üzere KPSS şartsız 1.205 personel alımı yapılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden online olarak alınmaya başlandı.

Yayınlanma
14
İŞKUR Üzerinden Yeni Duyuru: Kaymakamlıklarda İstihdam Fırsatı
Okunma Süresi: 2 dk

Aralık ayının ortalarına yaklaşırken kamu kurumlarından personel alım haberleri gelmeye devam ediyor. İŞKUR, Kaymakamlıklar bünyesinde istihdam edilmek üzere İşbaşı Eğitim Programı (İUP) kapsamında KPSS şartı aranmadan 1.205 personel alımı yapılacağını duyurdu.

Alımlar, Türkiye’nin çeşitli illerinde gerçekleşecek olup, istihdam sağlanacak kadrolar için başvurular esube.iskur.gov.tr adresinden online olarak yapılabilecek.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Adayların başvuru yapabilmesi için aşağıdaki genel şartları taşıması gerekiyor:

T.C. vatandaşı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

İŞKUR’a kayıtlı olmak

Yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak

Son 1 ay içinde sigortalı çalışmamış olmak

Hane gelir şartını sağlamak

Kurumun diğer iş gücü programlarından şu an yararlanmıyor olmak

Bu şartlara uygun olan vatandaşlar, istihdam sağlanacak kaymakamlıklarda geçici süreyle çalıştırılmak üzere başvuru yapabilecek.

Alım Yapılacak İller ve Kontenjanlar

İlan kapsamında personel alınacak başlıca iller şunlar:

Gaziantep

Konya

Mardin

Bartın

Diyarbakır

Hatay

Eskişehir

Her ilin kontenjanı farklılık gösterirken, İŞKUR’un ilan sayfasında detaylı liste yer alıyor.

Başvurular Nasıl Yapılır?

Adaylar başvurularını İŞKUR e-şube sistemi üzerinden gerçekleştirecek:

esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapın.

Üst menüde yer alan "Online İşlemler" sekmesini seçin.

Açılan menüden "İş Gücü Uyum Programları" bölümüne girin.

Başvurunuzu il, program ve pozisyona göre tamamlayın.

Süreç Nasıl İşleyecek?

Alım, İşbaşı Eğitim Programı (İUP) kapsamında gerçekleşeceğinden adaylar işe alındıktan sonra belirli bir eğitim ve adaptasyon sürecine tabi tutulacak. Mülakat yapılmayacak. Şartları karşılayan herkes, doğrudan başvurusunu tamamlayabilecek.

Son Başvuru Tarihi Ne Zaman?

İlanların büyük çoğunluğunda son başvuru tarihi 15-18 Aralık 2025 olarak açıklandı. Başvuru yapılacak il ve pozisyona göre bu tarih değişebileceği için İŞKUR sisteminden ilanlar tek tek incelenmeli.

#İş İlanları
#Kpsssiz Alım
#Kaymakamlık Memur Alımı
#İşkur Başvuru
#Personel Alımı 2025
#Aralık 2025 Alım
#Memur Haberleri
