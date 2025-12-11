Dolar
Konyaspor, Tutuklanan Futbolcusunun Sözleşmesini Feshetti

Konyaspor, Tutuklanan Futbolcusunun Sözleşmesini Feshetti

Yayınlanma
14
Konyaspor, Tutuklanan Futbolcusunun Sözleşmesini Feshetti
Okunma Süresi: 1 dk

Konyaspor, bahis soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Alassane Ndao'nun sözleşmesini feshetti. Kulüp, bu durumu Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmen bildirdi. Senegalli futbolcunun, Anadolu ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonuna kadar devam ediyordu.

Alassane Ndao'nun Bahis İddiası

Alassane Ndao'nun adı, futbol dünyasında önemli bir tartışma konusu haline geldi. MASAK raporlarında, oyuncunun 24 Ekim 2024 tarihinde oynanan Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasında, rakip takımın ilk yarı sonucu ve maç sonucu üzerine bahis oynadığı yer aldı. Bu durum, hem kulüp hem de oyuncunun kariyeri açısından ciddi sonuçlar doğurabilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Sezon Performansı

28 yaşındaki Ndao, bu sezon Konyaspor formasıyla toplamda 11 maça çıkarak 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergilemişti. Oyuncunun, takımın oyun planındaki rolü ve katkısı, sözleşmesinin feshedilmesiyle birlikte tartışma konusu olmaya devam edecek. Konyaspor, bu gelişmenin ardından takım kadrosundaki düzenlemeleri ve yeni transfer stratejilerini gözden geçirecek.

Bu olay, Türkiye'deki futbol kulüplerinin bahis yasakları ve disiplin süreçleri konusundaki hassasiyetini bir kez daha gündeme getirdi. Bahisle mücadele kapsamında alınan bu tür önlemler, futbolun temizlenmesi adına atılan adımlar arasında gösteriliyor. Konyaspor'un bu kararı, diğer kulüpler için de örnek teşkil edebilir.

#Bahis
#Trendyol Süper Lig
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Alassane Ndao
#Fesih
