Bakan Bak: "Türkiye sonunda dünyada söz sahibi bir ülke olacak"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin uluslararası arenada daha etkili bir konuma gelmesi için gençlerin önemine dikkat çekti. Bakan Bak, "Gençlerimize çok güveniyoruz. Geleceğimiz sizlersiniz. Hep beraber bu ülkeyi ayağa kaldıracağız. Türkiye, sonunda dünyada söz sahibi olan bir ülke olacak." ifadelerini kullandı.

ÜNİDES Sertifika Dağıtım Programı

Bakan Bak, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) sertifika dağıtım programına katıldı. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, 10 ilden 2 bin öğrenci yer aldı. Programda, ÜNİDES’in gençlere yönelik projeleri hakkında bilgi verildi. Bakan Bak, gençlerin gelişimlerine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Geleceğe Yatırım

Bakan, Türkiye'nin geleceğinin gençlerin elinde olduğunu ve bu nedenle Bakanlık olarak gençleri her alanda desteklediklerini ifade etti. "Türkiye’de bilime ve teknolojiye büyük bir yatırım var. Gençler, 'ben yaparım, biz yaparız, Türkiye yapar' anlayışıyla hareket etmelidir." şeklinde konuşan Bakan Bak, ülkenin kalkınması için birlikte çalışmanın önemine değindi.

Değerlerin Önemi

Gençlere hitap eden Bakan Bak, "Karşılaştığınız insanları asla unutmayın. Bu kişiler öğretmenleriniz, aileleriniz veya arkadaşlarınız olabilir. Onların emekleri sizi güçlü kılar." diyerek, değerlerin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, gençlerin toplumsal değerlere sahip çıkmaları ve birbirlerine destek olmaları gerektiğini belirtti.

ÜNİDES Projeleri ve Bütçe Detayları

ÜNİDES kapsamında ele alınan projeler arasında bilim ve teknoloji, güzel sanatlar, spor, kişisel gelişim, uluslararası çalışmalar ve mesleki gelişim gibi başlıklar yer alıyor. Programın 5 dönemi için talep edilen bütçenin yaklaşık 670 milyon TL olduğu bildirildi. Toplamda 81 ilden 9 bin 43 başvuru yapılırken, bu projelerden 4 bin 444’ü destek almaya hak kazandı. ÜNİDES projeleri sayesinde, Türkiye genelinde toplam 1 milyon 155 bin 304 genç faydalandı.

Etkinlik, Türkiye’nin uzaya giden ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’in katılımıyla dikkat çekti. Sertifika dağıtım programı, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.