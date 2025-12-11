Dolar
42,6193 %0.03
Euro
50,2345 %0.76
Gram Altın
5.860,47 % 1,16
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Altın Fiyatları 11 Aralık 2025: FED Kararı Sonrası Gözler Altında!

Altın Fiyatları 11 Aralık 2025: FED Kararı Sonrası Gözler Altında!

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Altın Fiyatları 11 Aralık 2025: FED Kararı Sonrası Gözler Altında!
Okunma Süresi: 2 dk

11 Aralık 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları, sabah saatlerinden itibaren yatırımcıların dikkatini çekmeye başladı. ABD Merkez Bankası (FED) tarafından alınan yılın son faiz kararı, piyasalarda önemli bir etki yarattı. FED, politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,50 ile 3,75 aralığına çekti. Bu gelişme, altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici bir rol oynarken, yatırımcılar ve vatandaşlar, yüksek enflasyon ortamında tasarruflarını koruma amacıyla altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

Altın Fiyatlarında Son Durum

Kapalı Çarşı ve serbest piyasalarda, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını ve uluslararası piyasalarda işlem gören ONS altın fiyatları, gün içerisinde yoğun bir şekilde merak ediliyor. Altın, özellikle belirsiz ekonomik koşullarda güvenli bir yatırım aracı olarak tercih edilmekte. Geçtiğimiz günlerde yaşanan dalgalanmaların ardından, bu değerli metalin fiyatları yeniden yatırımcılar için önemli bir gündem maddesi haline geldi.

FED’in Faiz Kararı ve Ekonomik Etkileri

FED'in faiz indirimine ilişkin açıklamalarında, ekonomik faaliyetlerin ılımlı bir hızda genişlediği bilgisi verildi. Ayrıca, istihdam artışlarının yavaşladığı ve işsizlik oranının eylül ayına kadar hafifçe yükseldiği belirtildi. FED, bu kararın arkasında yatan nedenleri değerlendirirken, enflasyonun yılın başından bu yana yükseliş gösterdiği ve yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiği vurgulandı. FED Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, daha büyük bir faiz indirimi önerirken, bazı yöneticiler ise mevcut faiz oranlarının sabit tutulmasından yana oy kullandı.

11 Aralık 2025 Altın Fiyatları

Kapalı Çarşı'da güncel altın fiyatları şu şekildedir: gram altın alış fiyatı 5.777,78 TL, satış fiyatı ise 5.778,54 TL olarak belirlenmiştir. Çeyrek altın fiyatları alışta 9.466,00 TL, satışta ise 9.560,00 TL seviyesindedir. Yarım altın alış fiyatı 4.210,87 TL, satış fiyatı ise 4.211,47 TL olarak güncellenmiştir. Cumhuriyet altını ise alışta 37.716,00 TL, satışta 38.080,00 TL üzerinden işlem görmektedir. ONS altın fiyatları ise 5.792 TL alış ve 5.863 TL satış olarak kaydedilmiştir.

Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki bu değişimleri dikkate alarak yatırım stratejilerini belirlemeye çalışmakta. Özellikle FED'in faiz indirimlerinin altın üzerindeki etkileri, önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde gözlemlenebilir. Ekonomik verilerin gelişimi ve piyasa tepkileri, altın fiyatlarının seyrinde belirleyici olmaya devam edecektir.

#Canlı Altın Fiyatları
#Çeyrek Altın
#Cumhuriyet Altını
#Gram Altın
#Ons Altın
#Seohaber
#Kapalı Çarşı Altın Fiyatları
#Altın Fiyatları 11 Aralık 2025
Bakan Bak: "Türkiye sonunda dünyada söz sahibi bir ülke olacak"
Bakan Bak: "Türkiye sonunda dünyada söz sahibi bir ülke olacak"
#Politika / 11 Aralık 2025
Ünlü Seslendirme Sanatçısı Jeffrey Garcia Hayatını Kaybetti
Ünlü Seslendirme Sanatçısı Jeffrey Garcia Hayatını Kaybetti
#Magazin / 11 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel Yangını: Bakanlık Personelinin İfadesi
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel Yangını: Bakanlık Personelinin İfadesi
Gündem
Survivor 2026 Başlama Tarihi Belli Oldu mu?
Survivor 2026 Başlama Tarihi Belli Oldu mu?
İŞKUR Üzerinden Yeni Duyuru: Kaymakamlıklarda İstihdam Fırsatı
İŞKUR Üzerinden Yeni Duyuru: Kaymakamlıklarda İstihdam Fırsatı
Google Maps, Park Yeri Otomatik Algılama Özelliğini Kullanıma Sundı
Google Maps, Park Yeri Otomatik Algılama Özelliğini Kullanıma Sundı
Konyaspor, Tutuklanan Futbolcusunun Sözleşmesini Feshetti
Konyaspor, Tutuklanan Futbolcusunun Sözleşmesini Feshetti
Türkiye'nin Orta Koridor Planı: Küresel Ticarette Yeni Bir Dönem
Türkiye'nin Orta Koridor Planı: Küresel Ticarette Yeni Bir Dönem
Mehmet Akif Ersoy’un Tutuklanması Sonrası Pınar Erbaş’a Gelen Mesajlar Dikkat Çekti
Mehmet Akif Ersoy’un Tutuklanması Sonrası Pınar Erbaş’a Gelen Mesajlar Dikkat Çekti
Instagram'dan Yeni Özellik: Hikaye Paylaşımı Artık Daha Kolay
Instagram'dan Yeni Özellik: Hikaye Paylaşımı Artık Daha Kolay
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft