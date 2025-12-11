11 Aralık 2025 Süper Loto Sonuçları Açıklandı: Büyük İkramiye Devretti!

11 Aralık 2025 tarihli Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto’nun bu haftaki çekilişinde de büyük ikramiye sahibini bulamadı. 6 bilenin çıkmaması nedeniyle devreden ikramiye tutarı katlanarak bir sonraki çekilişe aktarıldı.

Kazanan Numaralar:

1 – 8 – 29 – 39 – 41 – 50

Saat 21.30’da yapılan çekilişin ardından sonuçlar Milli Piyango Online üzerinden duyuruldu. Bu numaraları doğru tahmin eden çıkmayınca, 6 bilen kategorisinde ikramiye devretti.

Kazanan Kategoriler ve İkramiye Dağılımı

Kategori Kazanan Kişi Sayısı Kişi Başı İkramiye 6 Bilen Çıkmadı (Devretti) 0 TL 5 Bilen 13 kişi 161.794 TL 4 Bilen 873 kişi 3.747,8 TL 3 Bilen 20.930 kişi 189,8 TL 2 Bilen 201.134 kişi 20,85 TL

En çok kazanan yine 2 bilenler olurken, büyük ikramiyeyi kazanmak bu hafta da kimseye nasip olmadı.

Çekiliş Videosu Yayında

Milli Piyango İdaresi, çekilişi canlı olarak gerçekleştirdi ve çekiliş videosunu resmi YouTube kanalı ile Milli Piyango Online platformunda yayımladı. Tüm katılımcılar çekilişin şeffaflığını ve kazanan numaraları buradan izleyebiliyor.

Bir Sonraki Çekiliş Ne Zaman?

Süper Loto’nun bir sonraki çekilişi 14 Aralık 2025 Pazar akşamı saat 21.30’da yapılacak. Devreden büyük ikramiye nedeniyle çekilişe olan ilginin artması bekleniyor. Katılımcılar, Milli Piyango bayileri, mobil uygulamalar veya resmi web sitesi üzerinden bilet alabilir.