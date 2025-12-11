Dolar
42,6867 %0.1
Euro
50,2101 %-0.07
Gram Altın
5.868,12 % 0,19
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel 11 Aralık 2025 Süper Loto Sonuçları Açıklandı: Büyük İkramiye Devretti!

11 Aralık 2025 Süper Loto Sonuçları Açıklandı: Büyük İkramiye Devretti!

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
11 Aralık 2025 Süper Loto Sonuçları Açıklandı: Büyük İkramiye Devretti!
Okunma Süresi: 1 dk

11 Aralık 2025 tarihli Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto’nun bu haftaki çekilişinde de büyük ikramiye sahibini bulamadı. 6 bilenin çıkmaması nedeniyle devreden ikramiye tutarı katlanarak bir sonraki çekilişe aktarıldı.

Kazanan Numaralar:

1 – 8 – 29 – 39 – 41 – 50

Saat 21.30’da yapılan çekilişin ardından sonuçlar Milli Piyango Online üzerinden duyuruldu. Bu numaraları doğru tahmin eden çıkmayınca, 6 bilen kategorisinde ikramiye devretti.

Kazanan Kategoriler ve İkramiye Dağılımı

KategoriKazanan Kişi SayısıKişi Başı İkramiye
6 BilenÇıkmadı (Devretti)0 TL
5 Bilen13 kişi161.794 TL
4 Bilen873 kişi3.747,8 TL
3 Bilen20.930 kişi189,8 TL
2 Bilen201.134 kişi20,85 TL

En çok kazanan yine 2 bilenler olurken, büyük ikramiyeyi kazanmak bu hafta da kimseye nasip olmadı.

Çekiliş Videosu Yayında

Milli Piyango İdaresi, çekilişi canlı olarak gerçekleştirdi ve çekiliş videosunu resmi YouTube kanalı ile Milli Piyango Online platformunda yayımladı. Tüm katılımcılar çekilişin şeffaflığını ve kazanan numaraları buradan izleyebiliyor.

Bir Sonraki Çekiliş Ne Zaman?

Süper Loto’nun bir sonraki çekilişi 14 Aralık 2025 Pazar akşamı saat 21.30’da yapılacak. Devreden büyük ikramiye nedeniyle çekilişe olan ilginin artması bekleniyor. Katılımcılar, Milli Piyango bayileri, mobil uygulamalar veya resmi web sitesi üzerinden bilet alabilir.

#Büyükikramiye
#Çekilişsonuçları
#Devredenikramiye
#Kazanannumaralar
#Lotosonuçları
#Millipiyango
#Şansoyunları
#Süperloto
#11aralıksüperloto
#2025süperloto
BİM 2026 Maaşları Ne Kadar Olacak? Zam Beklentisi Yüzde 30’u Aştı!
BİM 2026 Maaşları Ne Kadar Olacak? Zam Beklentisi Yüzde 30’u Aştı!
#Genel / 11 Aralık 2025
Selçuk Bayraktar Duyurdu: TEKNOFEST 2026 Tarihi Açıklandı
Selçuk Bayraktar Duyurdu: TEKNOFEST 2026 Tarihi Açıklandı
#Genel / 11 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
İŞKUR Üzerinden Yeni Duyuru: Kaymakamlıklarda İstihdam Fırsatı
İŞKUR Üzerinden Yeni Duyuru: Kaymakamlıklarda İstihdam Fırsatı
Genel
Kamu Hastanelerine KPSS 50-60 Puanla Mülakatsız Alım Başladı! İşte İlanlar ve Başvuru Şartları
Kamu Hastanelerine KPSS 50-60 Puanla Mülakatsız Alım Başladı! İşte İlanlar ve Başvuru Şartları
Altın Fiyatları 11 Aralık 2025: FED Kararı Sonrası Gözler Altında!
Altın Fiyatları 11 Aralık 2025: FED Kararı Sonrası Gözler Altında!
Bakan Bak: "Türkiye sonunda dünyada söz sahibi bir ülke olacak"
Bakan Bak: "Türkiye sonunda dünyada söz sahibi bir ülke olacak"
Ünlü Seslendirme Sanatçısı Jeffrey Garcia Hayatını Kaybetti
Ünlü Seslendirme Sanatçısı Jeffrey Garcia Hayatını Kaybetti
Google Maps, Park Yeri Otomatik Algılama Özelliğini Kullanıma Sundı
Google Maps, Park Yeri Otomatik Algılama Özelliğini Kullanıma Sundı
Konyaspor, Tutuklanan Futbolcusunun Sözleşmesini Feshetti
Konyaspor, Tutuklanan Futbolcusunun Sözleşmesini Feshetti
Türkiye'nin Orta Koridor Planı: Küresel Ticarette Yeni Bir Dönem
Türkiye'nin Orta Koridor Planı: Küresel Ticarette Yeni Bir Dönem
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft