BİM 2026 Maaşları Ne Kadar Olacak? Zam Beklentisi Yüzde 30'u Aştı!

BİM 2026 Maaşları Ne Kadar Olacak? Zam Beklentisi Yüzde 30’u Aştı!

BİM personelleri 2026 zamlı maaşlarını merakla bekliyor. Henüz resmi zam oranı açıklanmasa da beklenti yüzde 30’un üzerinde. İşte BİM kasiyer, mağaza müdürü ve part-time çalışan maaşları…

Yayınlanma
14
BİM 2026 Maaşları Ne Kadar Olacak? Zam Beklentisi Yüzde 30’u Aştı!
Okunma Süresi: 1 dk

Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri olan BİM, on binlerce çalışanı ile hizmet vermeye devam ederken, personel maaşlarına dair beklentiler 2026 yılı yaklaşırken zirveye ulaştı. Kasiyer, mağaza müdürü ve part-time çalışanlar başta olmak üzere BİM personelleri, yeni yıl maaş zamlarını heyecanla bekliyor.

2026 BİM Maaş Zammı Açıklandı Mı?

Henüz BİM tarafından resmi bir maaş artış oranı açıklanmadı. Ancak 2025 yılında yapılan yüzde 30’luk maaş zammı göz önünde bulundurulduğunda, 2026 yılı için de en az bu oranda ya da daha yüksek bir artış beklentisi oluşmuş durumda. Özellikle asgari ücretteki artış ve enflasyon oranları, zincir market çalışanlarının maaşlarının yeniden belirlenmesinde etkili olacak.

2025 Yılı BİM Personel Maaşları Nasıldı?

Pozisyon2025 Maaşı (TL)
Kasiyer32.000 – 34.000
Mağaza Müdürü38.500 – 40.750
Part-Time Çalışan23.000 – 24.000

BİM çalışanları, haftalık 45 saatlik çalışma süresi içinde görev yapıyor. Bu sürenin aşılması durumunda ise yasal olarak fazla mesai ücreti ödeniyor.

Maaşlara Zam Ne Zaman Açıklanacak?

BİM’de maaş zammı genellikle yılbaşından hemen önce açıklanıyor. Bu nedenle Aralık ayının ikinci yarısında yeni maaşların duyurulması ve 2026 Ocak maaşlarına yansıtılması bekleniyor. Zam oranları asgari ücretle birlikte yeniden şekillenecek.

#2026 Asgari Ücret
#Bim Maaşları 2026
#Bim Personel Zammı
#Bim Kasiyer Maaşı
#Mağaza Müdürü Maaşı
#2026 Maaş Zammı
#Bim Part-time Maaş
#Market Çalışan Maaşları
#Bim Ne Kadar Maaş Veriyor
#Bim Zam Oranı
