BİM 2026 Maaşları Ne Kadar Olacak? Zam Beklentisi Yüzde 30’u Aştı!

Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri olan BİM, on binlerce çalışanı ile hizmet vermeye devam ederken, personel maaşlarına dair beklentiler 2026 yılı yaklaşırken zirveye ulaştı. Kasiyer, mağaza müdürü ve part-time çalışanlar başta olmak üzere BİM personelleri, yeni yıl maaş zamlarını heyecanla bekliyor.

2026 BİM Maaş Zammı Açıklandı Mı?

Henüz BİM tarafından resmi bir maaş artış oranı açıklanmadı. Ancak 2025 yılında yapılan yüzde 30’luk maaş zammı göz önünde bulundurulduğunda, 2026 yılı için de en az bu oranda ya da daha yüksek bir artış beklentisi oluşmuş durumda. Özellikle asgari ücretteki artış ve enflasyon oranları, zincir market çalışanlarının maaşlarının yeniden belirlenmesinde etkili olacak.

2025 Yılı BİM Personel Maaşları Nasıldı?

Pozisyon 2025 Maaşı (TL) Kasiyer 32.000 – 34.000 Mağaza Müdürü 38.500 – 40.750 Part-Time Çalışan 23.000 – 24.000

BİM çalışanları, haftalık 45 saatlik çalışma süresi içinde görev yapıyor. Bu sürenin aşılması durumunda ise yasal olarak fazla mesai ücreti ödeniyor.

Maaşlara Zam Ne Zaman Açıklanacak?

BİM’de maaş zammı genellikle yılbaşından hemen önce açıklanıyor. Bu nedenle Aralık ayının ikinci yarısında yeni maaşların duyurulması ve 2026 Ocak maaşlarına yansıtılması bekleniyor. Zam oranları asgari ücretle birlikte yeniden şekillenecek.