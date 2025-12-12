Altın Fiyatları Yükselişte! 12 Aralık 2025 Güncel Altın Piyasası

Bugün altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (FED) para politikası konusunda yumuşama sinyalleri vermesi ve 2026 yılında faiz indirimi beklentilerinin artması ile birlikte yükselişe geçti. Bu durum, yatırımcıların ve alım satım yapacak vatandaşların dikkatini altın piyasasına odaklamasına neden oldu. Peki, gram altın ve diğer altın türlerinin güncel fiyatları ne durumda? İşte 12 Aralık 2025 Cuma günü altın fiyatları.

Gram Altın Fiyatları

Güncel verilere göre gram altın alış fiyatı 5.860,17 TL, satış fiyatı ise 5.860,81 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için gram altın, en çok tercih edilen altın çeşitlerinden biri olmaya devam ediyor.

Çeyrek ve Yarım Altın Fiyatları

Çeyrek altın fiyatları, alışta 9.528,00 TL, satışta ise 9.629,00 TL olarak kaydedildi. Yarım altın ise alış fiyatı 19.103,00 TL, satış fiyatı ise 19.253,00 TL seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek ve yarım altın, düğünlerde ve özel günlerde hediye olarak sıkça tercih edilen seçenekler arasında yer alıyor.

Diğer Altın Türleri

Tam altın fiyatları, alışta 37.165,71 TL, satışta ise 37.899,36 TL olarak güncellendi. Cumhuriyet altını ise alış fiyatı 37.966,00 TL, satış fiyatı ise 38.359,00 TL olarak belirlendi. Ayrıca, 22 ayar bilezik fiyatları alışta 5.339,15 TL, satışta ise 5.375,65 TL seviyelerinde yer alıyor. Ons altın fiyatı ise 4.269,65 dolar alış, 4.270,21 dolar satış olarak kaydedildi. Altın fiyatlarındaki bu değişim, yatırımcıların alım kararlarını etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki artışın devam etmesi durumunda, yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor. FED'in alacağı yeni kararlar ve küresel ekonomik gelişmeler, altın piyasasını doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle, piyasa hareketlerini takip etmek ve güncel verilere ulaşmak, yatırımcılar için büyük önem taşıyor.