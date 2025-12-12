Dolar
42,6991 %0.23
Euro
50,1749 %0.08
Gram Altın
5.891,85 % 0,60
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Ekonomi Altın Fiyatları Yükselişte! 12 Aralık 2025 Güncel Altın Piyasası

Altın Fiyatları Yükselişte! 12 Aralık 2025 Güncel Altın Piyasası

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Altın Fiyatları Yükselişte! 12 Aralık 2025 Güncel Altın Piyasası
Okunma Süresi: 2 dk

Bugün altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (FED) para politikası konusunda yumuşama sinyalleri vermesi ve 2026 yılında faiz indirimi beklentilerinin artması ile birlikte yükselişe geçti. Bu durum, yatırımcıların ve alım satım yapacak vatandaşların dikkatini altın piyasasına odaklamasına neden oldu. Peki, gram altın ve diğer altın türlerinin güncel fiyatları ne durumda? İşte 12 Aralık 2025 Cuma günü altın fiyatları.

Gram Altın Fiyatları

Güncel verilere göre gram altın alış fiyatı 5.860,17 TL, satış fiyatı ise 5.860,81 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için gram altın, en çok tercih edilen altın çeşitlerinden biri olmaya devam ediyor.

Çeyrek ve Yarım Altın Fiyatları

Çeyrek altın fiyatları, alışta 9.528,00 TL, satışta ise 9.629,00 TL olarak kaydedildi. Yarım altın ise alış fiyatı 19.103,00 TL, satış fiyatı ise 19.253,00 TL seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek ve yarım altın, düğünlerde ve özel günlerde hediye olarak sıkça tercih edilen seçenekler arasında yer alıyor.

Diğer Altın Türleri

Tam altın fiyatları, alışta 37.165,71 TL, satışta ise 37.899,36 TL olarak güncellendi. Cumhuriyet altını ise alış fiyatı 37.966,00 TL, satış fiyatı ise 38.359,00 TL olarak belirlendi. Ayrıca, 22 ayar bilezik fiyatları alışta 5.339,15 TL, satışta ise 5.375,65 TL seviyelerinde yer alıyor. Ons altın fiyatı ise 4.269,65 dolar alış, 4.270,21 dolar satış olarak kaydedildi. Altın fiyatlarındaki bu değişim, yatırımcıların alım kararlarını etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki artışın devam etmesi durumunda, yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor. FED'in alacağı yeni kararlar ve küresel ekonomik gelişmeler, altın piyasasını doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle, piyasa hareketlerini takip etmek ve güncel verilere ulaşmak, yatırımcılar için büyük önem taşıyor.

#Altın Fiyatları
#Altın Gram
#Çeyrek Altın
#Cumhuriyet Altını
#Ekonomi
#Gram Altın
#Ons Altın
#Yarım Altın
#Temalar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı Açıklaması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı Açıklaması
#Gündem / 12 Aralık 2025
11. Yargı Paketi İnceleme ve Gelişmeler
11. Yargı Paketi İnceleme ve Gelişmeler
#Gündem / 12 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Ekonomi
Türkiye'nin Orta Koridor Planı: Küresel Ticarette Yeni Bir Dönem
Türkiye'nin Orta Koridor Planı: Küresel Ticarette Yeni Bir Dönem
Ekonomi
Dicle Üniversitesi ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
Dicle Üniversitesi ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
11 Aralık 2025 Süper Loto Sonuçları Açıklandı: Büyük İkramiye Devretti!
11 Aralık 2025 Süper Loto Sonuçları Açıklandı: Büyük İkramiye Devretti!
BİM 2026 Maaşları Ne Kadar Olacak? Zam Beklentisi Yüzde 30’u Aştı!
BİM 2026 Maaşları Ne Kadar Olacak? Zam Beklentisi Yüzde 30’u Aştı!
Selçuk Bayraktar Duyurdu: TEKNOFEST 2026 Tarihi Açıklandı
Selçuk Bayraktar Duyurdu: TEKNOFEST 2026 Tarihi Açıklandı
Altın Fiyatları 11 Aralık 2025: FED Kararı Sonrası Gözler Altında!
Altın Fiyatları 11 Aralık 2025: FED Kararı Sonrası Gözler Altında!
Bakan Bak: "Türkiye sonunda dünyada söz sahibi bir ülke olacak"
Bakan Bak: "Türkiye sonunda dünyada söz sahibi bir ülke olacak"
Ünlü Seslendirme Sanatçısı Jeffrey Garcia Hayatını Kaybetti
Ünlü Seslendirme Sanatçısı Jeffrey Garcia Hayatını Kaybetti
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft