Burcu Esmersoy: "Onunla tanıştığımdan beri her işim rast gidiyor"

Başarılı sunucu Burcu Esmersoy, özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2023 yılında Nazım Akmandil ile gerçekleştirdiği üçüncü evliliğinin ardından mutlu bir birlikteliği sürdüren Esmersoy, katıldığı bir davette eşi hakkında içten duygularını paylaştı. Çiftin İstanbul'da düzenlediği ikinci düğün, magazin dünyasında geniş yankı bulmuştu.

Burcu Esmersoy'un Mutluluğu

Gazete Magazin'in haberine göre, Burcu Esmersoy, davette basın mensuplarıyla sohbet ederken eşi Nazım Akmandil ile olan ilişkisini samimi bir dille anlattı. Yüzünde bir gülümseme ile konuşan Esmersoy, "Ben çok mutluyum biliyorsunuz. Eşim benim hayattaki en büyük şansım. Sonunda Allah yüzüme güldü," diyerek hislerini dile getirdi. Bu sözleriyle dikkat çeken Esmersoy, mutluluğunun hayatına olan etkilerini de vurguladı.

Hayatında Yeni Bir Dönem

Esmersoy, "Onunla tanıştığım günden beri her işim rast gidiyor, hayatım çok güzel gidiyor. En güzel yıllarımı yaşıyorum," ifadeleriyle, eşinin kendisine kattığı pozitif enerjiyi aktardı. Bu açıklamalar, magazin gündeminde geniş yer buldu ve Esmersoy'un aşk hayatına olan bakış açısını gözler önüne serdi.

EYT Açıklamasıyla Gündemde

Burcu Esmersoy'un son günlerdeki gündem maddelerinden biri de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusuydu. Ünlü sunucu, yaptığı bir açıklamada EYT'den yararlandığını belirtti. "6 yıldır emekliyim. Bizim bir arkadaş grubumuz var, hepimiz EYT'liyiz. Erken emekli olduğum için çok mutluyum," şeklindeki sözleri, sosyal medyada ve basında geniş yankı buldu. Bu durum, Esmersoy'un yaşamına dair farklı bir boyut eklemiş oldu.