Brann - Fenerbahçe Maçı Şifresiz Yayınlanacak: TRT 1 Frekans Ayarları ve İzleme Bilgileri

UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç’in Brann takımıyla karşılaşacak. Bu önemli maç, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından ve Tabii platformu üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Taraftarlar, maçın heyecanını canlı ve HD kalitesinde takip edebilmek için gerekli frekans ayarlarını yapabilecek.

TRT 1 Uydu Frekans Bilgileri

Fenerbahçe'nin Brann ile oynayacağı karşılaşmayı izlemek isteyenler için TRT 1’in uydu frekans bilgileri şu şekildedir:

TRT 1 SD: Türksat 4A (42°E): 11.958 V 27500 5/6 Türksat 3A (42°E): 11.096 H 30000 5/6

TRT 1 HD: Türksat 4A (42°E): 11.794 V 30000 3/4 Türksat 3A (42°E): 11.054 V 30000 3/4



Bu frekans bilgileri, kullanıcıların uydu alıcılarına manuel olarak girerek TRT 1 kanalını kolayca eklemelerini sağlayacaktır.

Diğer Platformlardan TRT 1 Yayını

Maçın yayınını takip etmek isteyen izleyiciler, farklı platformlar üzerinden de TRT 1’e ulaşabilir. Aşağıdaki platformlar üzerinden yayın akışını takip edebilirsiniz:

Digiturk: 23. kanal (HD)

D-Smart: 26. kanal (HD)

Tivibu: 22. kanal (HD)

Kablo TV: 22. kanal (HD)

Tabii platformu: İnternet bağlantısı olan tüm cihazlardan ücretsiz izlenebilir.

Uydu Ayarları ve Manuel Kanal Ekleme

TRT 1 HD kanalını izlemek için uydu alıcılarının ayarlarının doğru yapılması önemlidir. Kullanıcılar, uydu alıcısının menüsünden “Kurulum” seçeneğine girerek “Kanal Arama” veya “Uydu Ayarları” bölümünü açmalıdır. Ardından Türksat 42°E uydusu seçilmeli ve “Manuel Arama” veya “Tek Kanal Arama” seçeneğine geçilmelidir. TRT 1 HD için gerekli ayarlar aşağıdaki gibidir:

Frekans: 11.794

Polarizasyon: V

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

Arama tamamlandığında, TRT 1 HD kanalı otomatik olarak listeye eklenecektir. Alternatif olarak, TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) desteği varsa “TKGS Güncelle” seçeneği ile kanal frekansları otomatik olarak güncellenebilir. Sinyal gücünün %50’nin üzerinde olması durumunda yayın kalitesinin optimum seviyede olması sağlanır.