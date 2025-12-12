Dolar
42,6991 %0.23
Euro
50,1749 %0.08
Gram Altın
5.891,85 % 0,60
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Brann - Fenerbahçe Maçı Şifresiz Yayınlanacak: TRT 1 Frekans Ayarları ve İzleme Bilgileri

Brann - Fenerbahçe Maçı Şifresiz Yayınlanacak: TRT 1 Frekans Ayarları ve İzleme Bilgileri

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Brann - Fenerbahçe Maçı Şifresiz Yayınlanacak: TRT 1 Frekans Ayarları ve İzleme Bilgileri
Okunma Süresi: 2 dk

UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç’in Brann takımıyla karşılaşacak. Bu önemli maç, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından ve Tabii platformu üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Taraftarlar, maçın heyecanını canlı ve HD kalitesinde takip edebilmek için gerekli frekans ayarlarını yapabilecek.

TRT 1 Uydu Frekans Bilgileri

Fenerbahçe'nin Brann ile oynayacağı karşılaşmayı izlemek isteyenler için TRT 1’in uydu frekans bilgileri şu şekildedir:

  • TRT 1 SD:
    • Türksat 4A (42°E): 11.958 V 27500 5/6
    • Türksat 3A (42°E): 11.096 H 30000 5/6
  • TRT 1 HD:
    • Türksat 4A (42°E): 11.794 V 30000 3/4
    • Türksat 3A (42°E): 11.054 V 30000 3/4

Bu frekans bilgileri, kullanıcıların uydu alıcılarına manuel olarak girerek TRT 1 kanalını kolayca eklemelerini sağlayacaktır.

Diğer Platformlardan TRT 1 Yayını

Maçın yayınını takip etmek isteyen izleyiciler, farklı platformlar üzerinden de TRT 1’e ulaşabilir. Aşağıdaki platformlar üzerinden yayın akışını takip edebilirsiniz:

  • Digiturk: 23. kanal (HD)
  • D-Smart: 26. kanal (HD)
  • Tivibu: 22. kanal (HD)
  • Kablo TV: 22. kanal (HD)
  • Tabii platformu: İnternet bağlantısı olan tüm cihazlardan ücretsiz izlenebilir.

Uydu Ayarları ve Manuel Kanal Ekleme

TRT 1 HD kanalını izlemek için uydu alıcılarının ayarlarının doğru yapılması önemlidir. Kullanıcılar, uydu alıcısının menüsünden “Kurulum” seçeneğine girerek “Kanal Arama” veya “Uydu Ayarları” bölümünü açmalıdır. Ardından Türksat 42°E uydusu seçilmeli ve “Manuel Arama” veya “Tek Kanal Arama” seçeneğine geçilmelidir. TRT 1 HD için gerekli ayarlar aşağıdaki gibidir:

  • Frekans: 11.794
  • Polarizasyon: V
  • Sembol Oranı: 30000
  • FEC: 3/4

Arama tamamlandığında, TRT 1 HD kanalı otomatik olarak listeye eklenecektir. Alternatif olarak, TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) desteği varsa “TKGS Güncelle” seçeneği ile kanal frekansları otomatik olarak güncellenebilir. Sinyal gücünün %50’nin üzerinde olması durumunda yayın kalitesinin optimum seviyede olması sağlanır.

Burcu Esmersoy: "Onunla tanıştığımdan beri her işim rast gidiyor"
Burcu Esmersoy: "Onunla tanıştığımdan beri her işim rast gidiyor"
#Magazin / 12 Aralık 2025
Haydar Aliyev'in Vefatının 22. Yılı
Haydar Aliyev'in Vefatının 22. Yılı
#Gündem / 12 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı Açıklaması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı Açıklaması
Gündem
11. Yargı Paketi İnceleme ve Gelişmeler
11. Yargı Paketi İnceleme ve Gelişmeler
Altın Fiyatları Yükselişte! 12 Aralık 2025 Güncel Altın Piyasası
Altın Fiyatları Yükselişte! 12 Aralık 2025 Güncel Altın Piyasası
11 Aralık 2025 Süper Loto Sonuçları Açıklandı: Büyük İkramiye Devretti!
11 Aralık 2025 Süper Loto Sonuçları Açıklandı: Büyük İkramiye Devretti!
BİM 2026 Maaşları Ne Kadar Olacak? Zam Beklentisi Yüzde 30’u Aştı!
BİM 2026 Maaşları Ne Kadar Olacak? Zam Beklentisi Yüzde 30’u Aştı!
Selçuk Bayraktar Duyurdu: TEKNOFEST 2026 Tarihi Açıklandı
Selçuk Bayraktar Duyurdu: TEKNOFEST 2026 Tarihi Açıklandı
Altın Fiyatları 11 Aralık 2025: FED Kararı Sonrası Gözler Altında!
Altın Fiyatları 11 Aralık 2025: FED Kararı Sonrası Gözler Altında!
Bakan Bak: "Türkiye sonunda dünyada söz sahibi bir ülke olacak"
Bakan Bak: "Türkiye sonunda dünyada söz sahibi bir ülke olacak"
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft