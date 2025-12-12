Selçuk Bayraktar, İHA İhracatında Türkiye'nin Yüzde 60'lık Pazar Payını Açıkladı; TEKNOFEST 2025'in Tarihleri Belirlendi

Türkiye'nin teknoloji ve uzay alanındaki gelişmelerine dair önemli bilgiler paylaşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin insansız hava aracı (İHA) ihracatındaki güçlü konumunu vurguladı. Bayraktar, 30 Eylül-4 Ekim 2025 tarihlerinde Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST ile ilgili detayları aktardı ve Türkiye’nin küresel konumlama sistemi inşası ve uzay projeleri hakkında bilgi verdi.

TEKNOFEST 2025 Tarihleri ve Konumu

Selçuk Bayraktar, 2025 yılında TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da gerçekleştirileceğini belirtti. Bu etkinlik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi işbirliğiyle düzenleniyor. TEKNOFEST, ülkenin teknoloji alanındaki yeniliklerini sergilemesi açısından büyük bir fırsat sunuyor.

Baykar’ın İhracat Başarısı

Baykar'ın dünya çapında en büyük insansız hava aracı üreticisi olduğunu ifade eden Bayraktar, şirketin gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde ettiğini açıkladı. Şirketin 37 farklı ülkede hava aracı bulunduğunu belirten Bayraktar, dünya İHA ihracat pazarının yüzde 60’ının Baykar tarafından karşılandığını kaydetti. Bu durum, Türkiye'nin yüksek teknolojili ürünler alanındaki rekabet gücünü gözler önüne seriyor.

KIZILELMA ile Havacılıkta Devrim

Son dönemde gerçekleştirilen KIZILELMA uçuşunu hatırlatan Bayraktar, bu uçağın dünya havacılık tarihinde bir ilki gerçekleştirdiğini vurguladı. Görüş ötesi bir hedefin, kendi radarlarıyla vurulmasının, havacılık tarihine yeni bir kapı açtığını ifade etti. Bu tür gelişmeler, Türkiye'nin savunma sanayisindeki hedeflerinin ne denli iddialı olduğunu gösteriyor.

Küresel Konumlama Sistemi Projesi

Bayraktar, Türkiye'nin kendi küresel konumlama sistemini kurma çabalarına da değindi. Fergani isimli girişimle bu konuda çalışmalar yürüttüklerini belirten Bayraktar, dünya genelindeki konumlama sistemlerinin bağımsızlık açısından kritik önem taşıdığını ifade etti. Uluğ Bey adı verilen bu sistem, Türkiye'nin uzay alanındaki varlığını güçlendirecek yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.

Uzay Fırlatma Üssü Projesi

Bayraktar, Türkiye'nin uzaya çıkış istasyonunun da inşa edildiğini ve Somali'de bu projeye yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. 30 kilometreye 30 kilometrelik bir alan üzerinde kurulacak olan uzay fırlatma üssü, Türkiye’nin uzay çalışmalarındaki iddiasını artıracak. Fırlatma araçlarının kullanılabilmesi için stratejik bir konumda olması gereken bu üs, Türkiye'nin uluslararası uzay yarışında yer almasını sağlayacak.

Enerji Bağımsızlığı ve Nükleer Enerji

Yeni teknolojilerin gelişiminde enerji bağımsızlığının önemine dikkat çeken Bayraktar, bilgi işlem gücünün artırılması için nükleer enerjiye yönelmenin gerekliliğini vurguladı. Bu bağlamda düzenlenecek yarışmalara yapılan başvurular, Türkiye’nin teknoloji geliştirme kapasitesinin yüksek olduğunu gösteriyor.

TEKNOFEST, Türkiye'nin teknoloji odaklı projelerini sergileyerek genç yetenekleri bu alanda motive etme amacını taşıyor. Selçuk Bayraktar, bu tür etkinliklerin ülkenin geleceği için kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.