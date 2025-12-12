Dolar
42,6971 %0.23
Euro
50,1124 %-0.05
Gram Altın
5.852,58 % -0,07
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Politika Hatimoğulları: Asgari Ücretin 46 Bin Lira Olarak Belirlenmesini İstiyoruz

Hatimoğulları: Asgari Ücretin 46 Bin Lira Olarak Belirlenmesini İstiyoruz

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Hatimoğulları: Asgari Ücretin 46 Bin Lira Olarak Belirlenmesini İstiyoruz
Okunma Süresi: 2 dk

DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partinin düzenlediği 'Emek ve Barış için Bütçe' yürüyüşünde asgari ücretin 46 bin lira olarak belirlenmesi gerektiğini ve bu ücretin enflasyon oranlarına göre yılda en az iki kez güncellenmesini talep ettiklerini açıkladı. Hatimoğulları, artan hayat pahalılığına ve ekonomik kriz koşullarına dikkat çekerek, çalışanların ve emeklilerin yaşadığı zorlukları vurguladı.

Yürüyüş ve Açıklamalar

Batman'da Turgut Özal Bulvarı'ndan DEM Parti il binasına kadar devam eden yürüyüşe, Hatimoğulları'nın yanı sıra il eş başkanları ve partililer katıldı. Yürüyüş öncesinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik kriz ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Hatimoğulları, enflasyonun yüksek seviyelere ulaştığını ve hayat pahalılığının ciddi sorunlar yarattığını ifade etti. "İnsanlar ev kiralarını ödeyemiyor, emekliler ise 16 bin liraya mahkum edilmiş durumda," diyen Hatimoğulları, asgari ücretin belirlenmesi sürecinde işçilerin yer almadığına dikkat çekti.

Asgari Ücretin Belirlenmesi

Hatimoğulları, asgari ücretin 22 bin lira olarak belirlenmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Bu ülkede 16 milyon yurttaşımız asgari ücretle çalışıyor. Onları 22 bin liraya mahkum eden zihniyeti bir kez daha kınıyoruz," dedi. Açıklamasında, güncel açlık sınırının 30 bin lira ve yoksulluk sınırının 90 bin lira olduğunu belirten Hatimoğulları, asgari ücret komisyonunun seslerini duymasını istedi.

Barışa Yönelik Talepler

Hatimoğulları, Batman başta olmak üzere atanmış kayyımların geri çekilmesi gerektiğini ifade ederek, yerel yönetimlerin güçlendirilmesinin önemine değindi. "Barışın bütçesi yapılmalı," diyen Hatimoğulları, Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı barış çağrısının dikkate alınması gerektiğini belirtti. "Savaşa değil, barışa bütçe" vurgusuyla, iktidarın bütçesine karşı çıkacaklarını ve adalet taleplerini dile getirdiklerini aktardı.

Haberin sonunda, Hatimoğulları'nın konuşması, ekonomik adalet ve barış temalarının önemini vurgularken, partinin bu konulardaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Yürüyüşün, Türkiye genelinde benzer taleplerin dile getirileceği önemli bir etkinlik olarak ön plana çıktığı gözlemlendi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN

#Haberler
#Politika
Petek Dinççöz'ün Makyajsız Hali Göz Doldurdu
Petek Dinççöz'ün Makyajsız Hali Göz Doldurdu
#Magazin / 12 Aralık 2025
HONOR Magic8 Lite Çok Yakında Türkiye’de Satışa Çıkıyor
HONOR Magic8 Lite Çok Yakında Türkiye’de Satışa Çıkıyor
#Teknoloji / 12 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Politika
Bakan Bak: "Türkiye sonunda dünyada söz sahibi bir ülke olacak"
Bakan Bak: "Türkiye sonunda dünyada söz sahibi bir ülke olacak"
Politika
CHP'den İhraç İstemi Sonrası İstifa Eden Milletvekilinden Özgür Özel'e Sert Eleştiri
CHP'den İhraç İstemi Sonrası İstifa Eden Milletvekilinden Özgür Özel'e Sert Eleştiri
Oklahoma City Thunder, Warriors'un Rekoruna Gözünü Dikti
Oklahoma City Thunder, Warriors'un Rekoruna Gözünü Dikti
Selçuk Bayraktar, İHA İhracatında Türkiye'nin Yüzde 60'lık Pazar Payını Açıkladı; TEKNOFEST 2025'in Tarihleri Belirlendi
Selçuk Bayraktar, İHA İhracatında Türkiye'nin Yüzde 60'lık Pazar Payını Açıkladı; TEKNOFEST 2025'in Tarihleri Belirlendi
Futbolda Bahis Soruşturması: Ahmet Çakar İfade Vermek İçin Adliyeye Gitti
Futbolda Bahis Soruşturması: Ahmet Çakar İfade Vermek İçin Adliyeye Gitti
Tolga Aykut Kimdir? Sevgilisi Kim? Tolga Aykut Gözaltına Mı Alındı?
Tolga Aykut Kimdir? Sevgilisi Kim? Tolga Aykut Gözaltına Mı Alındı?
Evrim Akın'ın Programı Üzerine Tartışmalar Devam Ediyor
Evrim Akın'ın Programı Üzerine Tartışmalar Devam Ediyor
iPhone 16 Satın Alma Rehberi
iPhone 16 Satın Alma Rehberi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft