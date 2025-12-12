Hatimoğulları: Asgari Ücretin 46 Bin Lira Olarak Belirlenmesini İstiyoruz

DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partinin düzenlediği 'Emek ve Barış için Bütçe' yürüyüşünde asgari ücretin 46 bin lira olarak belirlenmesi gerektiğini ve bu ücretin enflasyon oranlarına göre yılda en az iki kez güncellenmesini talep ettiklerini açıkladı. Hatimoğulları, artan hayat pahalılığına ve ekonomik kriz koşullarına dikkat çekerek, çalışanların ve emeklilerin yaşadığı zorlukları vurguladı.

Yürüyüş ve Açıklamalar

Batman'da Turgut Özal Bulvarı'ndan DEM Parti il binasına kadar devam eden yürüyüşe, Hatimoğulları'nın yanı sıra il eş başkanları ve partililer katıldı. Yürüyüş öncesinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik kriz ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Hatimoğulları, enflasyonun yüksek seviyelere ulaştığını ve hayat pahalılığının ciddi sorunlar yarattığını ifade etti. "İnsanlar ev kiralarını ödeyemiyor, emekliler ise 16 bin liraya mahkum edilmiş durumda," diyen Hatimoğulları, asgari ücretin belirlenmesi sürecinde işçilerin yer almadığına dikkat çekti.

Asgari Ücretin Belirlenmesi

Hatimoğulları, asgari ücretin 22 bin lira olarak belirlenmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Bu ülkede 16 milyon yurttaşımız asgari ücretle çalışıyor. Onları 22 bin liraya mahkum eden zihniyeti bir kez daha kınıyoruz," dedi. Açıklamasında, güncel açlık sınırının 30 bin lira ve yoksulluk sınırının 90 bin lira olduğunu belirten Hatimoğulları, asgari ücret komisyonunun seslerini duymasını istedi.

Barışa Yönelik Talepler

Hatimoğulları, Batman başta olmak üzere atanmış kayyımların geri çekilmesi gerektiğini ifade ederek, yerel yönetimlerin güçlendirilmesinin önemine değindi. "Barışın bütçesi yapılmalı," diyen Hatimoğulları, Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı barış çağrısının dikkate alınması gerektiğini belirtti. "Savaşa değil, barışa bütçe" vurgusuyla, iktidarın bütçesine karşı çıkacaklarını ve adalet taleplerini dile getirdiklerini aktardı.

Haberin sonunda, Hatimoğulları'nın konuşması, ekonomik adalet ve barış temalarının önemini vurgularken, partinin bu konulardaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Yürüyüşün, Türkiye genelinde benzer taleplerin dile getirileceği önemli bir etkinlik olarak ön plana çıktığı gözlemlendi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN