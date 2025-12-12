Petek Dinççöz'ün Makyajsız Hali Göz Doldurdu

Ünlü sanatçı Petek Dinççöz, estetik operasyonu sonrası makyajsız görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. 8 ay önce geçirmiş olduğu yüz gençleştirme operasyonunun ardından, bu değişimi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş ile birlikte paylaştığı fotoğraf sayesinde duyurdu. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bu paylaşım, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Estetik Operasyonun Ardından Gelen Değişim

Petek Dinççöz, estetik operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. Hayati Akbaş ile birlikte çekilen makyajsız fotoğrafını sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bu fotoğraf, takipçilerden yoğun beğeni ve yorum aldı. Geçtiğimiz aylarda Samsun'da gerçekleştirilen yüz gençleştirme operasyonu, Dinççöz’ün görünümünde belirgin bir değişim yaratmıştı. Dinççöz, bu paylaşımında estetik müdahaleden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sağlıklı Yaşam Alışkanlıklarının Etkisi

Dinççöz, estetik operasyonunun yanı sıra sağlıklı yaşam alışkanlıklarının da olumlu etkilerini hissettiğini belirtti. "Estetik ameliyat yapılalı 8 ay oldu. Çok mutlu hissediyorum. Yediklerime dikkat ediyorum, spor yapıyorum ve bu nedenle zayıf kalıyorum," ifadelerini kullanan sanatçı, zayıflamanın deri gevşemesine neden olabileceğini ancak bunun yaşla ilgili bir durum olmadığını vurguladı. Dinççöz, yıllara dayanan dostluğu ve güveni ile Prof. Dr. Hayati Akbaş’a başvurduğunu, ufak dokunuşlarla mutlu hissettiğini ifade etti.

Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları, Petek Dinççöz’ün yeni görünümüne yönelik olumlu yorumlar yaparak, sanatçının cesur adımını takdir etti. Estetik operasyonlar ve sağlıklı yaşam konularının günümüzde daha fazla ilgi çekmesiyle, Dinççöz’ün bu paylaşımı, takipçileri arasında geniş bir yankı buldu.