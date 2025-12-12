Oklahoma City Thunder, Warriors'un Rekoruna Gözünü Dikti

Oklahoma City Thunder, NBA tarihinin en iyi takımlarından biri olma yolunda ilerliyor. 2015-16 sezonunda Golden State Warriors'ın 82 maçta elde ettiği 73 galibiyetlik rekoru geçmeye aday bir performans sergileyen Thunder, sezonun başından itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sezon Başlangıcındaki Başarı

Thunder, sezonun ilk 25 maçında 24 galibiyet alarak dikkat çekici bir başlangıç yaptı. Bu performans, 2015-16 sezonunda Warriors’ın yakaladığı 24-1’lik seri ile eşleşiyor. Eğer Oklahoma City, evinde Los Angeles Clippers karşısında da galip gelirse, bu başarıyı daha da pekiştirecek ve rakiplerine karşı psikolojik bir avantaj elde edecek.

Hücum ve Savunma Performansı

Thunder'ın sergilediği olağanüstü oyun, hücumda sağladıkları üstünlükle destekleniyor. Takım, oynadığı her maçta 100 sayı barajını aşarak son üç karşılaşmada 130 sayının üzerinde skor üretti. Ortalama 17,5 sayı farkla kazanan Oklahoma City, 100 pozisyon başına 120,5 sayıyla NBA’in beşinci en iyi hücum reytingine sahip. Ayrıca, +17,2’lik net reytingle ligdeki en iyi konumda bulunuyor. Bu başarıda, 100 pozisyon başına yalnızca 103,3 sayı yiyen savunma performansları da önemli bir rol oynuyor; bu alanda ikinci sırada yer alan Houston Rockets ise 111 sayı görüyor.

Shai Gilgeous-Alexander'ın Liderliği

Takımın saha içindeki lideri Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams ve Chet Holmgren'in desteğiyle geçen sezon ilk MVP ödülünü kazanmıştı. Bu sezon da MVP yarışında iddialı olan Gilgeous-Alexander, maç başına 32,6 sayıyla ligin en skorer ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor. Bu başarı, yalnızca beş yıl önce hayal gibi görünüyordu. 2020 yazında Chris Paul’un takımdan ayrılmasıyla birlikte Oklahoma City, belirsiz bir yeniden yapılanma sürecine girmişti. 2019’da Russell Westbrook’un takımdan ayrılması, bu sürecin başlangıcını oluşturmuştu.

Geçmişten Günümüze Yükseliş

Thunder, üst üste üç sezonu yüzde 50’nin altında galibiyet oranıyla tamamlamıştı. Özellikle 2021 yılında Memphis Grizzlies'e karşı alınan 152-79'luk tarihi yenilgi, takımı derinden etkilemişti. Ancak bu kötü günlerin ardından, takımın genç oyuncuları ve teknik kadrosuyla birlikte yeniden yapılanma süreci meyvelerini vermeye başladı. 2022 sezonunda çaylak oyuncu Jalen Williams, takıma katıldığında Thunder, 40-42'lik dereceyle sezonu tamamlayarak playoffların dışında kalmıştı. Ancak sonrasında gösterdikleri performansla hızla yükselişe geçtiler.

Gelecek Maçlar ve Beklentiler

2023-24 sezonunda 57 galibiyetle Batı Konferansı yarı finallerine yükselen Oklahoma City, geçen sezon ise 68 normal sezon galibiyeti elde ederek kulüp tarihinin ilk NBA şampiyonluğunu kazandı. Şu anda takım, San Antonio Spurs ile karşılaşarak yapacağı yarı final maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu karşılaşma, normal sezon kapsamında sayılmıyor; ancak Jalen Williams, geçmişteki kötü anıların hala bazı oyuncuların aklında yer ettiğini ifade etti. Oklahoma City için önümüzdeki günler, takımın başarısını pekiştirecek önemli bir dönüm noktası olabilir.