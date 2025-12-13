Lucas Torreira ve Devrim Özkan İlişkisinde Son Perde

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan arasındaki platonik bir aşk hikayesi sona erdi. İlişkileri, 2023 yılının Mart ayında başlamış ve Eylül ayına kadar birçok kez ayrılıp tekrar bir araya gelmişti. Ancak, son ayrılığın ardından Torreira, Özkan'ı hayatından tamamen çıkardığı görülüyor.

İlişkinin Tarihçesi

Lucas Torreira ve Devrim Özkan’ın ilişkisi, 2023 yılının Mart ayında ABD'nin Miami kentinde birlikte görüntülenmeleriyle başlamıştı. Özkan, bu ilişkisini doğruladıktan sonra Torreira da sosyal medya paylaşımlarıyla birlikteliği kabul etti. Yıl sonunda, Torreira'nın Özkan'ı memleketi Uruguay'a götürmesi, evlilik iddialarını da beraberinde getirmişti.

2024 yılına gelindiğinde, çiftin ilişkisi ilk büyük sınavını vermişti. Ocak ayında sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkmaları ve fotoğraflarını silmeleri, ayrılık kararını işaret ediyordu. Özkan, katıldığı bir programda verdiği cevapla, Torreira'yı sevmesinin ilişkinin devamı için yeterli olmadığını belirtmişti. Bu durum, Torreira'nın Özkan'ın kariyerine müdahale etme isteği veya evlilik konusundaki isteksizliğinin ilişkilerinde sorun yarattığı şeklinde yorumlandı.

Çalkantılı İlişkinin Sonu

Ayrılığın ardından uzun süre geçmeden, Torreira ve Özkan ilişkilerine ikinci bir şans vermeyi denedi. Ancak bu barışma, çiftin ne denli çalkantılı bir ilişki yaşadığını gözler önüne serdi. 2025 yılının ilk aylarında tekrar yollarını ayıran ikili, yaz aylarında yeniden bir araya gelerek Bodrum'da tatil yaptı. Ancak bu birliktelik de uzun sürmedi ve çift, üçüncü bir ayrılık yaşadı. Özkan’ın evlilik isteği karşısında Torreira'nın isteksizliği, ayrılığın temel nedeni olarak öne sürüldü.

Sonuç olarak, Lucas Torreira ve Devrim Özkan arasındaki ilişki, çeşitli iniş çıkışlarla dolu bir serüvenin ardından sona ermiş görünüyor. İkili, birbirleri için aşk defterini tamamen kapatmışa benziyor.