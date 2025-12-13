Dolar
Ataşehir'de Otelde Yangın: 9 Kişi Kurtarıldı

Ataşehir'de Otelde Yangın: 9 Kişi Kurtarıldı

Ataşehir'de Otelde Yangın: 9 Kişi Kurtarıldı
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, sabah saatlerinde bir otelde meydana gelen yangın, konuklar arasında paniğe yol açtı. Küçükbakkalköy Mahallesi Nartanesi Sokak'ta bulunan dört katlı otelin çatı katında saat 08.20 sıralarında çıkan yangın, çevredeki vatandaşların hızlı bir şekilde yaptığı ihbarlarla kontrol altına alındı. Olay yerine hemen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay Yeri ve Müdahale

Yangının çıktığı bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için hızla harekete geçti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak olay yerini güvenli hale getirdi. Yangın sırasında otelde konaklayan 9 kişi, itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yangının kısa sürede kontrol altına alınması, olası can ve mal kayıplarını önledi.

Yangının Nedenine Dair Araştırmalar Başladı

Yangının söndürülmesinin ardından otelin çatı katında önemli hasar meydana geldiği bildirildi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili kapsamlı bir araştırma başlatıldı. Yetkililer, olayın sebebini belirlemek amacıyla gerekli incelemeleri sürdürüyor.

Olayın ardından bölgedeki otel işletmecileri, yangın güvenliği önlemlerini yeniden gözden geçirme kararı alarak, benzer durumların yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacaklarını belirttiler. Yangın sonrası yapılan açıklamalarda, konukların güvenliği için daha fazla önlem alınacağı vurgulandı.

