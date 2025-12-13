TOKİ Kura Sonuç Takvimi 2025: Başvurular ve Kura Tarihleri

TOKİ’nin Türkiye genelinde gerçekleştireceği 500 bin sosyal konut projesi, geniş kitleler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yüzyılın Konut Projesi olarak tanımlanan bu kapsamlı girişim, 81 ilde konut üretimi ile ülke genelinde konut ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Başvurular, e-Devlet ve yetkili bankalar aracılığıyla alınırken, sürecin tamamlanabilmesi için 5 bin TL başvuru bedeli talep ediliyor. Şimdi ise gözler, TOKİ’nin gerçekleştireceği kura çekim tarihlerine çevrildi.

Kura Çekim Tarihleri Belli Oldu

TOKİ'nin sosyal konut projeleri kapsamında yapılacak kura çekimlerinin, Aralık 2025 ile Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirileceği duyuruldu. Kura çekilişlerinin 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Bu tarihler, başvuran vatandaşların konut sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek için önemli bir dönüm noktası olacak.

Hak Sahiplerine Konut Teslimi Süreci

Kura sonuçlarının ardından, konut hak sahiplerine teslimat sürecinin Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor. Bu süreç, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından netleşecek detayların ardından şekillenecek. TOKİ, kura çekimlerine ilişkin açıklamaları ve detaylı takvimi başvuru süreci sona erdikten sonra kamuoyuyla paylaşacak.

Başvuru Ücretleri ve İade Süreci

TOKİ’nin 500 bin konut için düzenleyeceği kura çekilişinde ismi çıkmayan vatandaşlara ödedikleri 5 bin TL başvuru ücreti geri iade edilecektir. Bu durum, başvuru yapan vatandaşların maddi kayıplarını minimize etmek adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Konut Türleri ve Özellikleri

Proje kapsamında, 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak. Bu farklı konut seçenekleri, geniş bir kitleye hitap ederek, sosyal konut ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. TOKİ, bu projeyle birlikte, konut sahibi olmanın önündeki engelleri azaltmayı hedefliyor.