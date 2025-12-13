Bugün Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar Oldu? Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları İl İl Açıklandı

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları, sürücülerin dikkatini çeken bir konu olmaya devam ediyor. Bugün, benzin, motorin ve LPG fiyatlarının güncel durumu, şehirler bazında yapılan incelemelerle netleşti. Özellikle büyükşehirlerdeki fiyat artışları ve farklılıklar, sürücülerin gündemindeki yerini koruyor.

Trabzon'da Akaryakıt Fiyatları

Trabzon'da akaryakıt fiyatları, yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Kentte benzin ve motorin fiyatları 56 TL'nin üzerinde işlem görürken, LPG fiyatları da 29 TL civarına yaklaşmış durumda. Karadeniz bölgesindeki lojistik maliyetleri, bu fiyatların birçok büyükşehire göre daha yüksek olmasına neden oluyor. Sürücüler, fiyatların önümüzdeki günlerde düşüp düşmeyeceğini merakla takip ediyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir Fiyatları

İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları, şehirler arasında küçük farklılıklar gösteriyor ancak genel olarak yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor. İstanbul'da benzin ve motorin fiyatları 54-55 TL bandında yer alırken, Ankara ve İzmir'de motorin fiyatları zaman zaman İstanbul'un üzerine çıkabiliyor. LPG fiyatları ise büyük şehirlerde 26-29 TL arasında değişiklik göstermekte. Büyükşehirlerde yaşayan sürücüler, fiyat farklılıklarının nedenini ve olası zamları araştırıyor.

Diğer İllerdeki Fiyatlar

Bursa, Samsun, Rize, Artvin ve Erzurum gibi illerde de akaryakıt fiyatları dikkat çekici seviyelere ulaştı. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu illerinde motorin fiyatlarının bazı bölgelerde 57 TL'nin üzerine çıktığı gözlemleniyor. Erzurum'daki motorin fiyatlarının diğer illere göre daha yüksek olması dikkat çekerken, Artvin ve Rize'de benzin ve LPG fiyatları ülke ortalamasının üstünde seyrediyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları Tablosu

Aşağıda, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki güncel akaryakıt fiyatları yer almaktadır:

Şehir - Benzin (TL) - Motorin (TL) - LPG (TL)

Trabzon - 56,07 - 56,80 - 29,47

İstanbul - 54,39 - 55,05 - 28,60

Ankara - 53,94 - 55,41 - 26,40

İzmir - 54,27 - 55,74 - 26,33

Bursa - 53,77 - 55,12 - 26,62

Samsun - 55,91 - 56,71 - 28,90

Rize - 56,11 - 56,93 - 29,12

Artvin - 56,17 - 56,87 - 30,00

Erzurum - 56,88 - 59,77 - 28,12

Akaryakıt Fiyatlarının Yüksek Olmasının Nedenleri

Bugün akaryakıt fiyatlarının yüksek olmasının başlıca nedenleri arasında döviz kurlarındaki dalgalanma, uluslararası petrol fiyatları ve vergi yükleri yer alıyor. Enerji piyasalarındaki belirsizlik, fiyatların kısa vadede sert bir düşüş göstermesini beklenmediğini gösteriyor. Uzmanlar, küresel petrol piyasasında yaşanacak yeni gelişmelerin, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıma potansiyelinin bulunduğu konusunda uyarılarda bulunuyor.

Akaryakıt Fiyatlarının Sürücüler Üzerindeki Etkisi

Yüksek akaryakıt fiyatları, özellikle ticari araç kullanıcıları ve uzun yol yapan sürücüler için ciddi maliyet artışlarına yol açıyor. LPG kullanan sürücüler, artan fiyatlara rağmen LPG'nin hâlâ benzin ve motorine göre daha ekonomik olduğunu ifade ediyor. Akaryakıt fiyatları, ulaşım ve temel tüketim maliyetleri üzerinde önemli etkiler yaratıyor.