Pendik'te Park Halindeki Otomobilde Bir Kişi Ölü Bulundu

İstanbul'un Pendik ilçesinde, sahil bulvarındaki bir park alanında park etmiş otomobilin içinde hareketsiz bir kişinin bulunması, çevredeki vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Olay, Dr. Tahsin Arcan Parkı yakınındaki cep otoparkında gerçekleşti. Otomobilin içindeki durumu fark eden çevredekiler, derhal durumu polise bildirdi.

Olay Yeri İnceleme ve Sağlık Ekiplerinin Çalışmaları

İhbar üzerine, kısa süre içinde olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilin kapılarını açarak içeriye girdi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede otomobildeki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri, gerekli çalışmaları yaparak olayla ilgili detaylı bir rapor hazırladı.

Cenaze Adli Tıp Kurumu'na Kaldırıldı

Olayın ardından, hayatını kaybeden kişinin cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ayrıca, olayın nedenine dair daha fazla bilgi edinmek amacıyla çevre sakinleriyle görüşmeler yapıldı.

Henüz kimliği belirlenemeyen kişinin ölümüyle ilgili detaylar netleşmedi. Olayın aydınlatılması için çalışmalar devam ederken, yerel halkta olayın nedenine dair merak ve endişe hakim. Pendik'teki bu trajik gelişme, bölgedeki güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi gerekliliğini de gündeme getirdi.