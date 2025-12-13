Gram Altında Tarihi Rekor Sonrası Yükselişin 4 Nedeni Belli Oldu

Bu yıl yatırımcılar için en dikkat çekici araçlardan biri haline gelen altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim kararının ardından önemli bir yükseliş trendine girdi. Cuma günü gram altın fiyatı 6.000 TL seviyelerine yaklaşarak tarihi bir rekora imza attı. Peki, altın fiyatlarındaki bu hareketliliğin arkasında yatan nedenler neler? Yıl sonu için öngörüler neler? Ekonomist Belgin Maviş, milliyet.com.tr’ye verdiği röportajda altındaki son yükselişin dört temel sebebini açıkladı.

Fed Faiz İndirimi ve Piyasa Belirsizliği

ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesi, piyasalarda önemli bir etki yarattı. Fed üyeleri arasında yaşanan görüş ayrılıkları, piyasalarda belirsizlik oluşturarak yatırımcıların dikkatini değerli metallere yönlendirdi. Haftanın son işlem gününde, altın ve gümüş gibi emtialarda gözlemlenen yükselişler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırdı. Altının ons fiyatı 4.300 doları aşarken, Türkiye'de gram altın fiyatı da 6.000 TL seviyelerine doğru ilerledi ve tüm zamanların zirvesini test etti.

Japonya Merkez Bankası'nın Faiz Artırım İhtimali

Belgin Maviş, altındaki yükselişin sebeplerinden birinin 19 Ekim'de Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırma ihtimali olduğunu belirtti. Uzun bir aradan sonra olası bir faiz artışı, global piyasalarda değerli metallere olan talebi artırabilir. Bu durum, yatırımcıların altına yönelmesini sağlayarak fiyatların yükselmesine katkıda bulunuyor.

Asya-Pasifik Ülkelerindeki Kıymetli Metal Alımları

Hindistan gibi Asya-Pasifik ülkelerinde bireysel emeklilik fonlarının kıymetli metal alımına izin vermesi, altın fiyatlarının yükselmesinde bir diğer etken olarak öne çıkıyor. Bu ülkelerdeki artan alım talepleri, değerli metallerin fiyatlarını destekleyerek daha fazla yatırımcıyı çekiyor. Ayrıca, Brezilya, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin altın rezervlerini artırma çabaları, global ölçekte altın talebini yükseltiyor.

Fed'in Gelecekteki Faiz Politikasına Dair Beklentiler

ABD Merkez Bankası'nın 2026 yılı için nokta grafiğine bakıldığında, sadece bir faiz indirimi ihtimali öne çıkıyor. Ayrıca, aylık 40 milyar dolarlık hazine bonosu alım haberleri, ons altında toparlanma hareketine neden oluyor. Maviş, bu durumun altın fiyatları üzerindeki etkisinin göz ardı edilemeyeceğini ifade ediyor. Fed’in faiz indirimleri ile birlikte merkez bankalarının rezerv miktarlarını artırma çabalarının, altın fiyatları üzerinde olumlu bir etkisi olduğu görülüyor.

Gram altın fiyatlarının daha da yükselebileceği öngörülüyor. Yendeki değer kaybının durulması, altın fiyatlarını tekrar yukarı taşıyabilir. 2026 yılı için bazı zorlukların öngörülmesi, yatırımcıların güvenli liman arayışı içinde altına yönelmesine neden oluyor. Ayrıca, içerideki enflasyon oranlarının düşüşünün yavaş olacağına dair kaygılar, borsa yatırımlarından altına dönüşü artırıyor. Gram altının yıl sonuna kadar 6.000-6.500 TL bandında işlem görmesi bekleniyor. Doların küresel piyasalarda değer kaybetmesi, altın fiyatlarını daha da güçlendirebilir.