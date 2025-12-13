Dolar
Haberin Gündemi Gündem Van ve Hakkari'de Kar Yağışı: 172 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Van ve Hakkari'de Kar Yağışı: 172 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Yayınlanma
14
Van ve Hakkari'de Kar Yağışı: 172 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı
Okunma Süresi: 2 dk

Van ve Hakkari'de dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, yerleşim yerlerinde ulaşımda aksamalara yol açtı. Van'da 102, Hakkari'de ise 70 yerleşim yerinin yolu kapandı. Yerel yönetimler ve ilgili ekipler, kapanan yolları açmak için seferber oldu.

Van'da Mevsimin İlk Karı Düştü

Uzun bir süre yağmurun ardından, Van'da mevsimin ilk karı gece saatlerinde etkisini gösterdi. Kar yağışı, il genelinde 41 mahalle ve 61 mezra yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Özellikle Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı yaşandı. Akşam saatlerinde başlayan kar, ilçede sabah saatlerine kadar devam etti ve bölgeyi beyaza bürüdü.

Kar Kalınlığı ve Hava Durumu

Başkale'deki kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştı. Gece saatlerinde hava sıcaklıkları, sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü. Bu durum, çatılarda uzun buz sarkıtlarının oluşmasına yol açtı. Sabah saatlerinde iş yerlerini açan esnaf, önlerini temizlemek için küreklerle çalıştı. Van Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve Başkale Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yolların açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Hakkari'de Durum ve Yapılan Çalışmalar

Hakkari'de de benzer bir durum yaşandı. Düşen kar yağışı nedeniyle kent genelinde 19 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı. Hakkari Belediyesi ekipleri, kent merkezi ve mahallelerde temizlik ve yol açma çalışmaları yürütüyor. Hakkari İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler ise kapalı köy ve mezra yollarını açmak için iş makineleriyle yoğun bir şekilde çalışıyor.

Sürücülere Uyarı

Yetkililer, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı sürücülerden dikkatli olmalarını ve tedbirli davranmalarını istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgedeki kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı için sarı kodlu uyarılarda bulundu. Bu nedenle vatandaşların hava durumu raporlarını takip etmeleri önem arz ediyor.

#Hakkari
#Kar Yağışı
#Van
