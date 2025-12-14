Trabzon'da Deniz Manzaralı Mezarlıkta Sona Yaklaşılıyor

Trabzon'un Boztepe Mahallesi'nde, Ahi Evren Dede Camii'nin yanında yer alan mezarlık, yoğun talep nedeniyle dikkat çekiyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık üç yıl önce, SİT alanı olarak belirlenen bölgede 6 bin kişilik mezar yeri açtı. Bu yeni mezarlık alanına olan ilginin doluluk oranı, şimdiden %95 seviyelerine ulaştı. Şu an için yalnızca 300 kişilik mezar yeri kaldığı bildiriliyor.

Ahi Evren Dede Türbesinin Yanında Yeni Mezarlık Çalışması

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ahi Evren Dede türbesinin hemen altındaki bölgeye yeni mezar yeri açma çalışmaları yürüttü. Bu çalışmalara olan talep fazlasıyla yoğun oldu ve bazı tartışmalara da yol açtı. Yerel halk, hem Ahi Evren Dede ile komşu olma hem de deniz manzaralı mezarlık sahibi olma arzusu ile bu alana başvuruda bulunuyor.

Altyapı Çalışmaları ve Peyzaj Düzenlemesi

Trabzon Büyükşehir Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Saral, mezarlıkta altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Saral, "Alanın ilk etapta mezarlık olarak düşünülmediğini, SİT alanı olması nedeniyle başka bir yapılaşmaya izin verilmemesinden kaynaklandığını" ifade etti. 137 dönümlük alanın 40 dönümü mezarlık olarak tahsis edilmiştir; bu alanın 30 dönümünde mezar yerleri oluşturulmuş, kalan 10 dönümü ise otopark olarak düzenlenecektir.

Deniz Manzarası ve Konumun Önemi

Deniz manzarasının, mezarlık alanını tercih etme sebeplerinden biri olduğunu belirten Saral, "Buranın konumu, şehrimizin örnek alanlarından biri olacağı için önemli bir proje olacak," dedi. Ahi Evren Dede'nin tarihi önemi ve bölgenin ulaşım kolaylığı gibi faktörlerin de talepte etkili olduğu vurgulandı. Saral, "Yüz kişiden 70'i ulaşım kolaylığı ve Ahi Evren Dede nedeniyle burayı tercih ederken, manzaradan kaynaklanan tercih oranı yaklaşık 30 kişi civarındadır," şeklinde konuştu.

Mezarlık Fiyatları ve Gelecek Planları

Mezarlık alanının doluluk oranının hızla artması, bu tür alanların planlamasında dikkate alınması gereken unsurları gündeme getiriyor. Saral, "Bu kadar hızlı dolan başka bir mezarlık alanı yok," diyerek, mezarlık alanına yönelik talep artışının beklentinin üzerinde olduğunu ifade etti. Mezar yeri fiyatlarının 34 bin lira olduğu belirtiliyor. İlk etapta bir seyir ve sosyal alan olarak düşünülmesine rağmen, SİT alanı olmasından dolayı mezarlık dışında başka bir yapılaşmaya izin verilmediği için süreç bu şekilde gelişti.