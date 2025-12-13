Dolar
42,7031 %0.23
Euro
50,1678 %0.06
Gram Altın
5.902,25 % 0,77
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji 120 GW'lik Yeşil Devrim: Türkiye 2035’te Enerji Haritasını Yeniden Şekillendiriyor

120 GW'lik Yeşil Devrim: Türkiye 2035’te Enerji Haritasını Yeniden Şekillendiriyor

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
120 GW'lik Yeşil Devrim: Türkiye 2035’te Enerji Haritasını Yeniden Şekillendiriyor
Okunma Süresi: 2 dk

Türkiye, enerji alanındaki dönüşümünü hızlandırarak 2035 yılına kadar yenilenebilir enerji kapasitesini 120 gigavata çıkarma hedefini belirledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu hedefin gerçekleştirilmesi için gerekli adımların atılacağını ve enerji sektöründeki değişimlerin destekleneceğini vurguladı. Bakan Bayraktar, bu bağlamda yapılan projelerin ve yatırımların, sağlam ve proaktif bir düzenleyici çerçeve ile destekleneceğini ifade etti.

ERRA'nın Önemi ve Gelecek Vizyonu

Bakan Bayraktar, Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla video mesajı yayınladı. Mesajında, enerji sektörünün geleceğinde yapay zeka, veri merkezleri ve elektrikli araçların entegrasyonu gibi önemli zorluklarla karşılaşılacağını belirtti. Bu zorlukların üstesinden gelmek için iyi bir düzenleyici çerçevenin sağlanmasının kritik olduğunu vurguladı. Bayraktar, bu sayede istikrar ve öngörülebilirlik elde edileceğini, tüketicilerin korunacağını ve yatırımcılar nezdinde güven inşa edileceğini ifade etti.

Yenilenebilir Enerji Hedefleri

Türkiye'nin toplam kurulu enerji gücünün 120 gigavatı aştığını belirten Bakan Bayraktar, bu gücün yüzde 60'ından fazlasının yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu açıkladı. 2035 yılına kadar sadece yenilenebilir enerji kapasitesinin 120 gigavata çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Bayraktar, bu genişlemenin rekabetçi ihaleler, hızlandırılmış izin süreçleri ve piyasa tabanlı bir çerçeve ile destekleneceğini ifade etti.

Düzenleyici Çerçevenin Rolü

Bakan Bayraktar, küresel enerji görünümünün hızla değiştiğine dikkat çekerek, düzenlemelerin kalitesinin bu dönüşümdeki başarıyı büyük ölçüde etkilediğini belirtti. İyi bir düzenlemenin riskleri azaltarak yatırımları çektiğini ve yeni teknolojilere olanak sağladığını ifade eden Bayraktar, kötü düzenlemelerin ise tam tersi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Bu bağlamda, ERRA'nın misyonunun hayati önemini koruduğuna dikkat çekti.

#A Haber
#Alparslan Bayraktar
#Türkiye
Fenerbahçe, Konyaspor Maçına Hazırlıklarını Başlattı
Fenerbahçe, Konyaspor Maçına Hazırlıklarını Başlattı
#Spor / 13 Aralık 2025
PTT'den 185. Yıl Dönümüne Özel Pul Sergisi
PTT'den 185. Yıl Dönümüne Özel Pul Sergisi
#Ekonomi / 13 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
Steam Kış İndirimleri Ne Zaman Başlıyor? 2025 Steam Kış İndirimi Tarihleri
Steam Kış İndirimleri Ne Zaman Başlıyor? 2025 Steam Kış İndirimi Tarihleri
Teknoloji
HONOR Magic8 Lite Çok Yakında Türkiye’de Satışa Çıkıyor
HONOR Magic8 Lite Çok Yakında Türkiye’de Satışa Çıkıyor
Nizip'te Komşu Kavgası: 6 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı
Nizip'te Komşu Kavgası: 6 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı
Ebebek Temettü Ödeme Tarihi ve Tutarı 2025
Ebebek Temettü Ödeme Tarihi ve Tutarı 2025
MHP'li Celal Adan, AK Partili Milletvekiline Sert Uyarıda Bulundu
MHP'li Celal Adan, AK Partili Milletvekiline Sert Uyarıda Bulundu
Güllü’nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Tutuklandı
Güllü’nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Tutuklandı
Yozgat'ın Namağlup Lideri Süper Lig Hedefini Sürdürüyor
Yozgat'ın Namağlup Lideri Süper Lig Hedefini Sürdürüyor
ABD ile 100 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi İçin Çalışmalar Sürüyor
ABD ile 100 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi İçin Çalışmalar Sürüyor
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft