120 GW'lik Yeşil Devrim: Türkiye 2035’te Enerji Haritasını Yeniden Şekillendiriyor

Türkiye, enerji alanındaki dönüşümünü hızlandırarak 2035 yılına kadar yenilenebilir enerji kapasitesini 120 gigavata çıkarma hedefini belirledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu hedefin gerçekleştirilmesi için gerekli adımların atılacağını ve enerji sektöründeki değişimlerin destekleneceğini vurguladı. Bakan Bayraktar, bu bağlamda yapılan projelerin ve yatırımların, sağlam ve proaktif bir düzenleyici çerçeve ile destekleneceğini ifade etti.

ERRA'nın Önemi ve Gelecek Vizyonu

Bakan Bayraktar, Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla video mesajı yayınladı. Mesajında, enerji sektörünün geleceğinde yapay zeka, veri merkezleri ve elektrikli araçların entegrasyonu gibi önemli zorluklarla karşılaşılacağını belirtti. Bu zorlukların üstesinden gelmek için iyi bir düzenleyici çerçevenin sağlanmasının kritik olduğunu vurguladı. Bayraktar, bu sayede istikrar ve öngörülebilirlik elde edileceğini, tüketicilerin korunacağını ve yatırımcılar nezdinde güven inşa edileceğini ifade etti.

Yenilenebilir Enerji Hedefleri

Türkiye'nin toplam kurulu enerji gücünün 120 gigavatı aştığını belirten Bakan Bayraktar, bu gücün yüzde 60'ından fazlasının yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu açıkladı. 2035 yılına kadar sadece yenilenebilir enerji kapasitesinin 120 gigavata çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Bayraktar, bu genişlemenin rekabetçi ihaleler, hızlandırılmış izin süreçleri ve piyasa tabanlı bir çerçeve ile destekleneceğini ifade etti.

Düzenleyici Çerçevenin Rolü

Bakan Bayraktar, küresel enerji görünümünün hızla değiştiğine dikkat çekerek, düzenlemelerin kalitesinin bu dönüşümdeki başarıyı büyük ölçüde etkilediğini belirtti. İyi bir düzenlemenin riskleri azaltarak yatırımları çektiğini ve yeni teknolojilere olanak sağladığını ifade eden Bayraktar, kötü düzenlemelerin ise tam tersi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Bu bağlamda, ERRA'nın misyonunun hayati önemini koruduğuna dikkat çekti.