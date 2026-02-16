Dolar
43,7215 %-0.03
Euro
51,9143 %-0.03
Gram Altın
7.032,17 % -0,62
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji Grönland Çevresinde Deniz Seviyesi Düşüşü Neden Bekleniyor?

Grönland Çevresinde Deniz Seviyesi Düşüşü Neden Bekleniyor?

Grönland çevresinde deniz seviyesinin düşmesi bekleniyor. Peki, bu durumun arkasındaki nedenler neler?

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Grönland Çevresinde Deniz Seviyesi Düşüşü Neden Bekleniyor?
Okunma Süresi: 2 dk

Grönland çevresinde deniz seviyesinin düşeceğine dair yeni bir araştırma, dikkat çekici bulgular sunmaktadır. Bu durum, dünya genelinde deniz seviyelerinin yükselmesine karşın, Grönland'ın kendine özgü coğrafi yapısının etkisiyle ortaya çıkmaktadır.

Columbia Üniversitesi'nden jeofizikçi Lauren Lewright liderliğindeki araştırma ekibi, Grönland çevresindeki deniz seviyesi değişimlerini tahmin etmek amacıyla gerçek ölçümler ile bilgisayar modellemelerini bir araya getirmiştir. Lewright, Grönland kıyı şeridinin, diğer bölgelerle kıyaslandığında oldukça farklı bir sonuç yaşayacağını ifade etmiştir. Bu durum, Grönland'ın iklim değişikliği ve deniz seviyesi yükselmesi konusundaki etkilerini anlamak açısından önemli bir buluş olarak değerlendirilmektedir.

Grönland'ın buzul örtüsünün etkisi nedir?

Deniz seviyesindeki küresel artışın temel nedeni, atmosferdeki sera gazlarının ısıyı tutmasıdır. Okyanuslar, bu ısının büyük bir kısmını emerek suyun ısınmasına ve dolayısıyla genleşmesine neden olmaktadır. Ancak Grönland'da durum farklı bir seyir izlemektedir.

Grönland, yüzeyinin yaklaşık yüzde 80'ini kaplayan ve bazı bölgelerde 1,5 kilometreyi bulan kalınlıkta bir buzul örtüsü ile kaplıdır. Bu dev buz kütlesi, adayı aşağı doğru bastırarak yer altındaki kara kütlesinin yükselmesine katkıda bulunmaktadır. Her yıl yaklaşık 200 milyar ton buz kaybeden Grönland'da, bu buzul kütlesinin ağırlığı azaldıkça kara kütlesi yukarı doğru yükselmektedir. Bu yükseliş, çevresindeki deniz seviyesinin düşmesine yol açmaktadır.

Ekonomik ve altyapısal etkiler neler olabilir?

Grönland çevresindeki deniz seviyesindeki düşüş, ilk bakışta olumlu bir gelişme gibi görünse de, bu durumun Grönland'ın kıyı bölgelerinde yaşayan nüfus için çeşitli ekonomik ve altyapısal sonuçları olabileceği öngörülmektedir. Kıyı tesisleri, limanlar ve balıkçılığa dayalı geçim kaynakları bu değişimden etkilenebilir.

Özellikle balıkçılık sektörü, deniz seviyesindeki değişimlerden doğrudan etkilenerek, yerel ekonomiyi olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum, Grönland'daki toplulukların yaşam standartlarını ve ekonomik sürdürülebilirliklerini tehdit edebilir. Dolayısıyla, Grönland çevresindeki deniz seviyesindeki düşüş, sadece çevresel değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik boyutları olan bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır.

#Grönland
2026 Ramazan İmsakiyesi: İlk Sahur ve İlk Oruç Ne Zaman Olacak?
2026 Ramazan İmsakiyesi: İlk Sahur ve İlk Oruç Ne Zaman Olacak?
#Gündem / 16 Şubat 2026
Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı? güncel rakamlar neyi gösteriyor?
Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı? güncel rakamlar neyi gösteriyor?
#Ekonomi / 16 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
Almanya’nın 1000 Volt Elektrikli Araç Hamlesi Nedir ve Ne Amaçlıyor?
Almanya’nın 1000 Volt Elektrikli Araç Hamlesi Nedir ve Ne Amaçlıyor?
Teknoloji
Apple, Hangi Popüler Ürünlerini Satıştan Kaldırıyor?
Apple, Hangi Popüler Ürünlerini Satıştan Kaldırıyor?
Dul ve yetim maaşı ikramiyesi 2026: Ne kadar olacak ve hangi koşullarda ödenecek?
Dul ve yetim maaşı ikramiyesi 2026: Ne kadar olacak ve hangi koşullarda ödenecek?
2026 Emlak Vergisi Ödemeleri Ne Zaman Başlıyor ve Hangi Koşullarda Muafiyet Sağlanıyor?
2026 Emlak Vergisi Ödemeleri Ne Zaman Başlıyor ve Hangi Koşullarda Muafiyet Sağlanıyor?
Akasya durağı yeniden mi çekiliyor? heyecan verici iddialar gündemde
Akasya durağı yeniden mi çekiliyor? heyecan verici iddialar gündemde
15 Şubat 2026 Pazar Fındık Fiyatları Ne Durumda? Samsun'da Fındık Fiyatları Yükseliyor Mu?
15 Şubat 2026 Pazar Fındık Fiyatları Ne Durumda? Samsun'da Fındık Fiyatları Yükseliyor Mu?
Bursa TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Başvuru sonuçları ve nihai liste hakkında son bilgiler
Bursa TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Başvuru sonuçları ve nihai liste hakkında son bilgiler
Ufuk özkan, yoğun bakımda mı? oyuncudan açıklama geldi
Ufuk özkan, yoğun bakımda mı? oyuncudan açıklama geldi
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft