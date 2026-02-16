Türkiye'de Ticaret Sektöründe Çalışan Sayısı Neden Artıyor?

Türkiye'de ticaret sektörü, son yıllarda önemli bir büyüme göstererek dikkat çekici bir istihdam alanı haline gelmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan veriler, ticaret alanında çalışanların sayısının 3,5 milyona ulaştığını ortaya koymaktadır.

TÜİK'in verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla Türkiye'deki toplam ücretli çalışan sayısının 15,7 milyonu aştığı belirtilmektedir. Bu rakamlar, ticaret sektörünün Türkiye ekonomisindeki önemli rolünü ve istihdam yaratma kapasitesini gözler önüne sermektedir.

Ticaret Sektöründeki Büyüme Nasıl Gerçekleşti?

Çalışan sayıları sektör bazında incelendiğinde, ticaret alanında çalışan sayısının geçen yıl 3,5 milyona yaklaştığı görülmektedir. Özellikle perakende ticaret, bu büyümenin en önemli etkenlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Aralık 2024'te ticaret sektöründe çalışan sayısı 3 milyon 409 bin 380 iken, Aralık 2025'te bu rakam 3 milyon 472 bin 493'e ulaşmıştır.

Perakende ticaret kategorisinde çalışanların sayısı 1 milyon 791 bin 164 olarak hesaplanmış ve bu alandaki yıllık artış oranı yüzde 2,4 olarak tespit edilmiştir. Bu durum, perakende ticaretin Türkiye ekonomisindeki dinamik yapısını ve istihdam yaratma potansiyelini göstermektedir.

Toptan Ticaretin Durumu Nasıldır?

Ticaret sektöründe bir diğer önemli alan olan toptan ticaret de dikkat çekmektedir. Toptan ticaretle uğraşan kişilerin sayısı, Aralık 2025 itibarıyla 1 milyon 307 bin 443 olarak belirlenmiştir. Bu alandaki yıllık bazdaki artış ise yüzde 0,2 olarak hesaplanmıştır. Toptan ticaret, perakende sektörü kadar hızlı bir büyüme göstermese de önemli bir istihdam alanı olmaya devam etmektedir.

Bu veriler, Türkiye'deki ticaret sektörünün genel durumunu ve istihdam olanaklarını gözler önüne sermekte, aynı zamanda ekonomik büyüme ve istihdam politikalarının şekillenmesine katkı sağlamaktadır.