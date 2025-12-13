Dolar
Nizip'te Komşu Kavgası: 6 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı

Nizip'te Komşu Kavgası: 6 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı

Nizip'te Komşu Kavgası: 6 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, komşular arasında yaşanan bir tartışma sonucunda 6 yaşındaki bir çocuk, bıçakla yaralandı. Olay, Fıstık Kent Mahallesi'nde meydana geldi ve yaşanan bu üzücü durum, çevrede büyük bir infial yarattı.

Olayın Gelişimi

İddialara göre, aynı binada yaşayan komşular arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel bir kavgaya dönüştü. Temizlik görevlisi olarak çalışan R.Y. isimli kadın, tartışma esnasında komşu aileye ait 6 yaşındaki Efecan B.’yi bıçakladı. Olayın ardından yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Efecan B.’nin sağlık durumu hakkında detaylı bilgi alınamadı, ancak tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri ve Soruşturma Süreci

Olay anına ait cep telefonu görüntülerinde, R.Y.'nin küçük çocuğa bağırdığı ve kaçmaya çalıştığı sırada bıçaklama eylemini gerçekleştirdiği görülüyor. Bu görüntüler, soruşturma dosyasına delil olarak eklenmiş durumda. Olaydan sonra gözaltına alınan R.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Toplumsal Etkiler ve Güvenlik Önlemleri

Nizip ilçesinde yaşanan bu olay, yerel halk arasında endişe yarattı. Komşular arasında yaşanan tartışmaların bu denli ciddi sonuçlar doğurması, toplumda güvenlik ve komşuluk ilişkileri üzerine soru işaretleri oluşturdu. Olayın meydana geldiği mahallede, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği düşünülüyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, yetkililerin bu tür durumların önlenmesi için ne gibi tedbirler alacağı merak ediliyor. Nizip'te yaşanan bu korkunç olay, hem aileler hem de topluluk için derin bir üzüntü kaynağı oldu.

