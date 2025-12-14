İstanbul Erkek Lisesi'nde Taciz ve Darp Skandalı: 2 İsim Görevden Alındı

Türkiye'nin saygın eğitim kurumlarından biri olan İstanbul Erkek Lisesi'nde yaşanan taciz ve darp skandalı, eğitim camiasında büyük yankı uyandırdı. LGS şampiyonu olan 9. sınıf öğrencilerinin, kız öğrencilere yönelik taciz ve şiddet içerikli söylemlerde bulunduğu iddiaları, okulda ciddi bir huzursuzluğa neden oldu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, okul müdürü Yılmaz Arslan'ın ardından müdür başyardımcısı Murat Akdaş da görevden alındı.

İdari Soruşturma ve Disiplin Süreci

İstanbul Valiliği, okulda gerçekleşen olaylarla ilgili idari soruşturma başlattı. İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, disiplin sürecinin işletildiğini ve bu süreçte önleyici rehberlik görüşmeleri ile destek çalışmalarının yürütüldüğünü duyurdu. Bu tür olayların eğitim ortamındaki güvenliği tehdit etmesi nedeniyle, yetkililer durumu ciddiyetle ele alıyor.

Görevden Almalar ve Soruşturmanın Seyri

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, bakanlık müfettişleri, yürütülen soruşturmanın selameti açısından okul müdürü Yılmaz Arslan’ın ardından müdür başyardımcısı Murat Akdaş’ı da görevden aldı. Soruşturmanın sonuçları doğrultusunda, bu iki isim için 'görevden ihraç' veya 'göreve iade' kararı alınacağı bildirildi. Bu gelişmeler, okulda yaşananların ciddiyetini artırırken, veliler de konuyla ilgili kaygılarını dile getiriyor.

Velilerden Destek ve İmza Kampanyası

Olayın ardından, lise velileri, kız öğrencilere destek vermek amacıyla imza kampanyası başlattı. Bu kampanya, 11. sınıf öğrencilerinin ceza almaması için düzenleniyor. Veliler, okul yönetimini bu konuda harekete geçmeye çağırırken, eğitimdeki eşitlik ve adaletin sağlanması gerektiğini vurguluyor.

Yeni Okullardaki Tepkiler

Taciz iddiasıyla başka okullara nakledilen bazı öğrencilerin, yeni eğitim kurumlarında da olumsuz tepkilerle karşılaştığı öğrenildi. Olayın duyulmasıyla birlikte, bazı velilerin bu öğrencilerin nakil edildiği okullara giderek, müdürlerden bu öğrencilerin başka bir yere gönderilmesini talep ettiği bildirildi. Bu durum, eğitim camiasında akran zorbalığına karşı daha geniş bir farkındalık yaratma ihtiyacını gündeme getiriyor.

Söz konusu olaylar, İstanbul Erkek Lisesi'nin itibarını zedelerken, okul yönetiminin ve eğitim otoritelerinin bu konuda alacağı önlemler merakla bekleniyor. Eğitimde güvenli bir ortam sağlanması amacıyla atılacak adımlar, hem öğrencilerin hem de velilerin beklentileri doğrultusunda şekillenecek.