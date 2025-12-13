Dolar
MHP'li Celal Adan, AK Partili Milletvekiline Sert Uyarıda Bulundu

MHP'li Celal Adan, AK Partili Milletvekiline Sert Uyarıda Bulundu

Yayınlanma
14
MHP'li Celal Adan, AK Partili Milletvekiline Sert Uyarıda Bulundu
Okunma Süresi: 2 dk

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2026 bütçesi görüşmeleri esnasında, AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında gergin anlar yaşandı. CHP'li Tuncay Özkan'ın bütçe üzerine yaptığı konuşma sırasında sesini yükseltmesi, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın tepkisini çekti. Bu durum, Meclis'teki tartışmaların alevlenmesine neden oldu.

Tartışmaların Tırmanması

Bütçe görüşmeleri sırasında, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de tartışmalara katılarak ortamı daha da gergin hale getirdi. Meclis kürsüsünde devam eden konuşmalar esnasında milletvekilleri arasında karşılıklı atışmalar yaşandı. MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan, bu duruma müdahale ederek, yaşananlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Uyarı ve Tepkiler

AK Partili Leyla Şahin Usta'nın, Celal Adan'a konuşmacının yüksek sesle konuşmasına neden uyarı yapılmadığını sorması üzerine, tartışma daha da derinleşti. Usta'nın CHP sıralarına doğru yürümeye başlaması, gerginliği artırdı. Bu sırada TBMM Başkanvekili Celal Adan, Meclis kürsüsünden sert bir uyarıda bulunarak, tüm milletvekillerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Celal Adan'ın Açıklamaları

Adan, Meclis'in nasıl yönetileceğine dair kimsenin karar veremeyeceğini ifade ederek, "Kimi döveceksiniz? Böyle şey olur mu? Oturun yerinizden, söz alın," şeklinde sert bir çıkışta bulundu. Meclis'in devleti kuran bir kurum olduğuna dikkat çeken Adan, tartışmaların bu bilinçle yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan bu gerginlik, TBMM Genel Kurulu’nda kısa süreli bir duraksamaya yol açtı. Ancak, Celal Adan'ın uyarılarının ardından oturum devam etti. Meclis'teki bu tür tartışmalar, siyasi atmosferin ne denli gerilimli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

