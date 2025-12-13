Dolar
Haberin Gündemi Gündem Ebebek Temettü Ödeme Tarihi ve Tutarı 2025

Ebebek Temettü Ödeme Tarihi ve Tutarı 2025

Yayınlanma
14
Ebebek Temettü Ödeme Tarihi ve Tutarı 2025
Okunma Süresi: 2 dk

Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK), 2024 yılı kârından yatırımcılarına yapacağı temettü ödemeleri hakkında önemli bilgileri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile duyurdu. Şirket, temettü ödemelerini iki taksit halinde gerçekleştirecek. İlk taksit, 15 Ekim 2025 tarihinde yatırımcılara ulaştı. Şimdi ise gözler, ikinci taksit ödeme tarihine çevrildi. Peki, Ebebek temettü ödemesi ne zaman gerçekleştirilecek, hangi gün hesaplara geçecek ve hisse başına ne kadar temettü dağıtılacak? İşte 2025 yılına ait güncel bilgiler.

Ebebek Temettü Ödeme Tarihi

Ebebek Mağazacılık A.Ş., 2025 yılı itibarıyla ikinci temettü ödemesini 15 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştireceğini açıkladı. Bu ödeme, şirketin yıllık kârından yapılacak olan dağıtımın bir parçasıdır. Yatırımcılar, bu tarihte temettü ödemelerinin hesaplarına geçmesini beklemektedir.

Hisse Başı Temettü Tutarı

Şirket, yatırımcılarına hisse başına brüt 0,50 TL, net 0,425 TL nakit temettü dağıtacağını bildirdi. Bu tutar, yatırımcıların elde edeceği gelir açısından önemli bir detay olarak öne çıkıyor. Temettü ödemeleri, şirketin kâr dağıtım politikasının bir parçası olarak yatırımcılara geri dönüş sağlamaktadır.

Ödeme Tarihinin Hesaplara Geçişi

Temettü ödemeleri, Borsa İstanbul'da uygulanan T+2 kuralı gereği 17 Aralık 2025 tarihinde yatırımcıların hesaplarına geçecektir. Yatırımcıların temettüden yararlanabilmesi için, belirlenen hak kullanım tarihinden (ex-dividend date) önce Ebebek hissesine sahip olmaları gerekmektedir. Bu durum, yatırımcıların temettü gelirinden faydalanmaları açısından kritik bir öneme sahiptir.

Temettü Dağıtım Sıklığı ve Şirket Politikası

Temettü miktarlarının sabit olmaması ve şirketin kararlarına bağlı olarak değişiklik göstermesi, yatırımcılar için önemli bir husustur. Genellikle şirketler, yıllık kârları üzerinden temettü dağıtımı yapar ve bu dağıtım, nakit para ya da hisse senedi olarak gerçekleştirilebilir. Ebebek, temettü dağıtımını sürdürebilir bir şekilde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir ve bu nedenle yatırımcıların beklentileri doğrultusunda temettü politikalarını belirlemektedir.

