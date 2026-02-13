Zeynep Alkan'dan OnlyFans Soruşturması Hakkında Açıklama: Gerçekler Ne?

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, son günlerde gündemi meşgul eden OnlyFans soruşturması çerçevesinde adı geçen isimler arasında yer almasıyla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya platformlarında, Zeynep Alkan'ın Hamdi Alkan'ın kızı olduğuna dair iddialar hızla yayıldı ve bu durum kamuoyunda merak uyandırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonrasında, OnlyFans üzerinden içerik üreten kişilere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans platformuna, IP adresi değişikliği yapılarak erişim sağlandığı tespit edildi. Bu durum, platform üzerinden cinsel içeriklerin para karşılığı satıldığı ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklandığı iddialarını gündeme getirdi.

Zeynep Alkan'ın Açıklaması Neler İçeriyor?

Zeynep Alkan, gözaltı listesindeki ismin kendisi olduğu yönündeki iddialar üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Alkan, yaptığı paylaşımda, olayla hiçbir ilgisinin olmadığını vurguladı. Açıklamasında, "Benim hakkımda çıktığı söylenen OnlyFans soruşturmasıyla hiçbir ilgim yoktur. Bana ait herhangi bir OnlyFans hesabı bulunmamaktadır. Söz konusu durum tamamen isim ve soyisim benzerliğinden kaynaklanmaktadır; hayatımın hiçbir döneminde böyle bir hesabım olmamıştır," ifadelerini kullandı.

Amerika'da Bulunduğunu Belirtti

Zeynep Alkan, açıklamasının devamında, "İsteyenler gerekli araştırmayı yapabilir. Eğitim amacıyla Amerika’ya gidiş tarihimden itibaren uzun süredir ABD’de bulunuyorum," şeklinde belirtti. Bu açıklama, Alkan'ın yurt dışında bulunduğu süre zarfında bu tür bir faaliyetle ilişkilendirilmesinin ne denli yanlış olduğunu ortaya koydu.

OnlyFans Soruşturmasının Detayları Neler?

OnlyFans soruşturması kapsamında, toplamda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon çerçevesinde 2 şirkete, 10 taşınmaza ve 14 araca el konuldu. Bu durum, sosyal medya platformları üzerinde yürütülen denetimlerin artarak devam edeceğini göstermektedir. Alkan'ın adı geçse de, olayla ilgili olarak kendisinin herhangi bir bağlantısı bulunmadığı ifade edilmiştir.

Bu gelişmeler, sosyal medya ve dijital içerik platformlarının denetimi konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirmiştir. Zeynep Alkan'ın durumu, isim benzerliklerinin ne denli sorunlara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne sermektedir.