Fenerbahçe'den Ayrılan Jhon Duran Hakkında Şok Gelişmeler Neler?

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Jhon Duran, kış transfer döneminde sarı-lacivertli takımdan ayrılarak Rus ekibi Zenit'e transfer oldu. Kolombiyalı futbolcunun bu süreçte yaşadığı gelişmeler dikkat çekici bir hal aldı. Transfer öncesinde Duran'ın 24 farklı takıma önerildiği ve bu kulüplerin hiçbiri tarafından kabul edilmediği iddia ediliyor.

Fanatik'te yer alan habere göre, Jhon Duran'ın önerildiği takımlar arasında Barcelona, Real Sociedad, Manchester United, Milan, Ajax ve Feyenoord gibi önemli kulüpler bulunuyor. Ancak bu kulüpler, Kolombiyalı futbolcunun transferine olumlu yanıt vermemiştir. Duran, bu süreçte istediği cevabı alamadıktan sonra Rus ekibi Zenit ile anlaşma sağladı.

Jhon Duran'ın Fenerbahçe'den Ayrılış Süreci Nasıldı?

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Duran, kulübe veda mesajı paylaşarak, Fenerbahçe yönetimine ve kulüpte emeği geçen herkese teşekkür etti. Duran, kulüpteki sürecinin istediği gibi geçmediğini belirtirken, Fenerbahçe'ye ve taraftarlarına duyduğu saygıyı ifade etti. Duran, bu büyük kulüpte oynamanın kariyerinde unutulmaz bir deneyim olduğunu vurguladı.

Jhon Duran, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kariyerinin yeni bir dönemine adım attığını belirterek, motivasyon ve kararlılıkla yoluna devam edeceğini söyledi. Bu açıklamalar, futbolcunun kulüpten ayrılışının ardındaki duygusal durumu gözler önüne serdi.

Transfer Sürecinde Yaşanan Engeller Nelerdi?

The Athletic'in haberine göre, Jhon Duran'ın transfer sürecinde bazı engellerle karşılaştığı bildirildi. Fenerbahçe'nin, Duran'ı kiralamak için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaşma sağladığı, ancak Duran'ın menajerinin oyuncunun Türkiye'ye gitmek istemediğini ifade ettiği aktarıldı. Bu durum, transfer sürecinin karmaşık bir hal almasına yol açtı.

Fenerbahçe transfer komitesinin, Duran'ı ikna etmek için İspanyolca bir video hazırlayarak İstanbul'daki hayatı ve tesisleri tanıttığı belirtildi. Ancak bu çabalar da tam olarak sonuç vermedi. Sonrasında, Duran'ın menajeri ile yapılan görüşmelerde, futbolcunun ikna edilmesi için çeşitli stratejiler geliştirildi.

Duran'ın Transfer Sürecinde Alınan Önemli Önlemler

Fenerbahçe, Duran'ın dengesiz mizacını göz önünde bulundurarak, transfer sürecinde çeşitli önlemler aldı. Duran, sportif direktör Devin Özek ile aynı apartmanda kalıyor ve Özek, futbolcuyla yakından ilgileniyordu. Ayrıca, Duran'ın son üç yılda beşinci takımına gittiği hatırlatılarak, kariyer yolculuğunun giderek daha karmaşık bir hal aldığına dikkat çekildi.

Fenerbahçe formasıyla yarım sezonda 21 maça çıkan Duran, bu süreçte 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Transfer sürecinin detayları ve Duran'ın kariyerindeki gelişmeler, futbol dünyasında merakla takip edilmeye devam ediyor.