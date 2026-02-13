Dolar
Trabzonspor Fenerbahçe ile 106. kez karşı karşıya gelecek

Trabzonspor Fenerbahçe ile 106. kez karşı karşıya gelecek

Trabzonspor, Fenerbahçe ile Süper Lig'in 22. haftasında 106. randevusunu gerçekleştirecek.

Yayınlanma
14
Trabzonspor Fenerbahçe ile 106. kez karşı karşıya gelecek
Okunma Süresi: 2 dk

Trabzonspor, Fenerbahçe ile Süper Lig’in 22’nci haftasında yarın yapacağı maçla birlikte 106. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın geçmişte Süper Lig’de oynadıkları 105 maçta Trabzonspor’un 27, Fenerbahçe’nin ise 44 galibiyeti bulunuyor. Ayrıca, 34 karşılaşma da berabere sonuçlanmış durumda.

Maç, Papara Park Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak ve hakem Halil Umut Meler tarafından yönetilecek. Süper Lig’de 45 puanla 3’üncü sırada yer alan Trabzonspor, bu maçı kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Diğer yandan, lider Galatasaray’ın ardından 49 puanla 2’nci sırada bulunan Fenerbahçe, deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

Rekabetin Tarihçesi Nedir?

Fenerbahçe ile Trabzonspor takımları arasındaki rekabet, 1974 yılında Türkiye Kupası’nda gerçekleştirilen bir karşılaşma ile başlamıştır. İki takım, Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleşerek ilk maçlarını 13 Şubat 1974 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadı’nda 0-0 berabere tamamlamış, rövanş maçında ise 27 Şubat 1974 tarihinde İstanbul’da İnönü Stadı’nda Fenerbahçe 3-2 galip gelmiştir. O tarihten itibaren iki takım toplamda 119 kez karşı karşıya gelmiştir; bunlardan 105’i Süper Lig, 10’u Türkiye Kupası ve 4’ü Süper Kupa karşılaşmalarıdır.

Bu 119 maçta Trabzonspor 37, Fenerbahçe ise 47 galibiyet elde etmiştir. Ayrıca, 35 maç beraberlikle sonuçlanmıştır. Süper Lig’deki 105 karşılaşmada Trabzonspor, Fenerbahçe’ye 111 gol atarken, kalesinde 148 gol görmüştür.

İlk Yarıda Ne Oldu?

İki takım arasında Süper Lig’de oynanan ilk yarı karşılaşması, İstanbul’da gerçekleşmiş ve Fenerbahçe’nin 1-0 galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Bu sonuç, Trabzonspor’un evinde oynayacağı bu maç için bir motivasyon kaynağı olabilir. Her iki takım da bu maçta galibiyet elde etmek için mücadele edecek.

Yarınki karşılaşma, sadece puan durumu açısından değil, aynı zamanda iki kulüp arasındaki rekabetin tarihi açısından da büyük bir önem taşımaktadır. Taraftarlar, bu maçı büyük bir heyecanla beklemektedir.

