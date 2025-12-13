Fenerbahçe, Konyaspor Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, pazartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele, şampiyonluk yarışı açısından büyük bir öneme sahip. Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi.

Hazırlıkların Detayları

Fenerbahçe, Konyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yoğun bir şekilde sürdürüyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Bu bölüm, oyuncuların fiziksel kondisyonlarını artırmaya yönelik bir çalışma olarak dikkat çekti. Ardından, sahaya geçilerek ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapıldı. Antrenmanın ilerleyen bölümlerinde ise pas çalışmaları ve taktiksel antrenmanlara yer verildi.

İlk 11 Oyuncularının Durumu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi’nde Brann ile oynadığı maçta ilk 11'de yer alan oyuncular, bu antrenmanın ardından günü yenilenme ile tamamladı. Bu durum, takımın maç öncesi dinlenme ve toparlanma sürecini de ön plana çıkarıyor. Pazartesi günü saat 20.00'de Chobani Stadyumu'nda gerçekleşecek olan mücadele, taraftarlar ve futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

Son Hazırlık Antrenmanı

Fenerbahçe, Konyaspor maçına yönelik son antrenmanını yarın gerçekleştirecek. Bu çalışma, takımın maç öncesindeki son taktik hazırlıklarını içerecek ve oyuncuların motivasyonunu artırmak amacıyla önemli bir fırsat sunacak. Sarı-lacivertli ekip, bu maçla birlikte Süper Lig'deki hedeflerini daha da pekiştirmek istiyor.