Güllü’nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Tutuklandı

Ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde, kızı Tuğyan Ülkem Gülter “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı. Olayın detayları, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen incelemelerle birlikte gün yüzüne çıkıyor. Öte yandan, olay günü Gülter ile birlikte aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; ancak yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Soruşturma Süreci ve Gözaltılar

Gül Tut’un ölümüyle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, Tuğyan Ülkem Gülter’in yanı sıra birkaç kişi daha gözaltına alındı. Adli süreçte, Gülter’in tutuklama kararının ardından, Sultan Nur Ulu, savcılıkta verdiği ifadesinin ardından serbest bırakılırken, yurt dışına çıkış yasağı uygulandı. Ulu, Yalova merkezdeki evine götürülürken, diğer gözaltındaki kişiler ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Hastane Önündeki Tepkiler

Gülter, adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü amacıyla hastaneye götürüldü. Hastane önünde toplanan bir grup, Gülter'e karşı protesto göstererek tepkilerini dile getirdi. Yalova Adalet Sarayı önünde de kalabalık, Gülter aleyhine sloganlar atarak olaya olan hassasiyetlerini gösterdi.

Olayın Detayları ve İtiraflar

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, olayla ilgili ifadelerinde, arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun cinayete dair itiraflarıyla çelişmediğini ancak suçlamaları reddetti. Ulu, etkin pişmanlık kapsamında uzun süren sorgulamalar sonrasında, Güllü’nün ölümüne ilişkin önemli bilgiler verdi. Ulu, "Tuğyan annesini pencereden itti. Neden öldürdüğünü bilmiyorum. Bugüne kadar konuşmadım çünkü beni tehdit etti. Çok korkuyordum" şeklinde ifade verdi. Bu itiraflar, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek nitelikte.

Olayın gelişimi ve soruşturmanın ilerleyen aşamaları, kamuoyunun dikkatini çekerken, Güllü'nün ölümüyle ilgili detayların netleşmesi bekleniyor. Yalova’daki bu trajik olay, hem sanat camiasında hem de toplumda geniş yankı buldu.